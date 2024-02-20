東鐵綫月台裝閘門　其中9個車站今年底完成工程

港鐵東鐵綫是早期發展的鐵路網絡，為保障乘客安全，港鐵東鐵綫將陸續在月台安裝自動閘門。港鐵今日(20日)表示，預料將於今年底完成其中9個東鐵綫月台閘門的安裝，包括上水、大埔墟、沙田及大圍等，並將於今晚非行車時間在粉嶺站展開工程，最快2025年完成全部13個車站月台的閘門安裝。

港鐵總經理-機電工程建造梁志添指出，東鐵綫自動月台閘門安裝工程去年5月正式開始，其中馬場及落馬洲站全部閘門現已投入服務；上水、大埔墟、沙田及大埔墟站的安裝工程預計於今年上半年完成；而粉嶺、太和、火炭及九龍塘站的安裝工程，則於本月起的半年內陸續展開，當中料有3個站於今年完成安裝；餘下的羅湖、大學及旺角東站，料於今年第4季起陸續展開，最快2025年完成全部13個月台閘門的安裝，他又形容工程進度理想。

梁志添又指，整項工程涉及13個東鐵綫車站、合共35個月台，每個月台各安裝45對自動閘門，安裝總數近1,600對，閘門總長度近8,000米。他表示，月台閘門安裝工程具挑戰性，團隊只能利用夜間非行車時間，以及日間非繁忙時間進行，又指各個車站的地理條件不一，團隊須於安裝閘門前完成各項前期工序，包括鞏固月台結構等，以承托每對重約0.5噸的閘門。被問到閘門啟用後月台墮軌意外有否減少，梁說暫未有詳細研究，但相信車站的使用更暢順。