醫療券擴入大灣區　牙科學會料每年逾億港元抽離本港經濟

政府公布擴大醫療券在內地使用的範圍，最快今年第3季納入5間綜合醫療機構和2間牙科機構，涵蓋大灣區多個港人熟識的城市。當局指將設立嚴謹的監管機制，亦會設立培訓和服務保障機制，召集內地監管當局和試點單位的專家小組，檢視質素、病人滿意程度和收費水平等，強調機構不能因為可報銷醫療券而提高收費。而牙醫學會認為選擇近關口的牙科機構變相鼓勵市民北上睇牙，料每年將有過億港元抽離本港經濟。病人組織就盼可進一步擴大使用範圍，如結合內地的醫保制度。

醫務衞生局副秘書長李力綱指，雖然兩地病歷暫時未能互通，但可以以病人自攜的方式，將內地紙本或電子紀錄，帶到香港；政府亦正研究透過「醫健通」，方便病人攜帶病歷到內地。不少在內地居住的香港長者，未必熟悉內地的醫療機構，指今次納入計劃的機構絕大部分是三甲醫院。李又指，今次計劃有港資機構，他們有香港的管理經驗，明白香港就診文化，也熟悉醫療券的目的和執行細節。對於會否影響本地牙醫的生意，他認為計劃目的是讓長者有多一個選擇，估計鄰近口岸的本港牙醫可能會感到壓力，但本港牙醫專業水平高，有競爭力，相信市民會繼續向心儀的本地牙醫求診。

不過，香港牙醫學會會長陳超余就認為今次計劃與醫療券的原意有偏差，當局選擇鄰近口岸的牙科機構，感覺是鼓勵市民北上用醫療券接受牙科服務，每年將有過億港元抽離本港經濟，強調香港是自由市場，以市場導向會較健康。陳又指，恢復通關後不少市民北上睇牙，業界生意額下跌兩至三成。他歡迎公平競爭，指本港牙醫收費的差距也很大，有牙醫以很相宜的價格服務基層，認為本港牙醫也有競爭力。對於本地牙醫人手不足，陳指私營界別沒有人手短缺問題，而公營牙科診所就因為移民和退休潮等因素流失較大。

今次計劃下包括深圳愛康健口腔醫院，希瑪醫療首席策略及投資總監陳永基指，香港和內地病人各佔一半，每月服務超過1萬名港人，當中約3成是60歲以上。他指，醫院收費一般較香港牙科收費平約一半，吸引不少基層和長者求診，估計計劃推出後，將吸引更多人北上求醫。

社區組織協會幹事彭鴻昌就指，今次計劃的三甲醫院屬於內地高級別的醫院，不擔心有質素問題，而內地居住的長者未必清楚內地的投訴和監管機制，建議衞生署對此提供支援。他亦期望當局可以進一步擴大計劃，如加入珠海的醫療機構，日後考慮進一步擴大醫療券範圍，結合內地的醫保制度，既方便擇居內地長者，也可紓緩本港的公營醫療負擔。