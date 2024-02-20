城巴擬整合重覆路線加密班次　南區及中西區試行分段收費優惠

城巴今日(20日)宣布，計劃推出更簡化及清晰的路線分類系統，把部分重覆的巴士路線整合成「主幹線」，並加密班次，例如來往黃竹坑及中環的4號線，在整合48及71號線後，班次會由現時的20分鐘一班，加密至8至12分鐘一班。城巴又計劃實行「全新區域分段收費優惠計劃」，新增回贈機讓短途乘客拍卡獲分段回贈，首階段以南區和中西區為試點，率先於4及971號線推行，安裝11部機。

城巴高級企業傳訊及市務經理曾安廸續指，城巴計劃善用去年與新巴合併專營權的機遇，將於今年內把部分重複的巴士路線，整合成約14條覆蓋港九新界的主幹線，藉以提升營運效率及加密班次，增加競爭力，例如4號線薄扶林線整合後，班次將由現時每20分鐘一班，加密至8至12分鐘一班。他續指，主幹線會以路線特點命名，例如薄扶林線、市中心線、啟德線等，巴士車頭、車身電子路線牌均會顯示有關名稱，未來更將涵蓋更多乘客接觸點，並為遊客提供更簡易巴士資訊。

此外，城巴亦將於今年內試行全新區域分段收費優惠計劃，首階段以南區及中西區為試點，率先於4及971號線推行，屆時城巴將於11個車站安裝「分段收費回贈機」，乘客在相關車站落車後，使用八達通及其他電子支付方式，即可拍卡獲取分段收費相應優惠。城巴商務總監吳義君稱，雖然乘客日後落車時，可沿用現時做法，在車頭拍卡以獲取短途回贈，但為免造成擠擁，故選擇在人流較多的車站安裝回贈機。他續稱，回贈機以電池驅動，適合安裝於偏遠地區，長遠將擴展至更多路線，包括將軍澳區及東區的路線。