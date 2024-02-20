2023年人口錄750萬　按年升0.4%　逾4萬新移民來港

政府統計處今日(20日)公布，去年年尾香港人口的臨時數字為750.31萬人，按年增加3.05萬人升幅為0.4%。2022年年底至去年年底的人口上升，主要由於期間錄得5.17萬名香港居民淨移入，包括4.08萬名單程證持有人的移入，以及1.08萬名其他香港居民的淨移入。在同期內，人口錄得2.12萬人的自然減少，死亡多於出生，出生人數為3.32萬人，死亡人數為5.44萬人。

統計處數字亦顯示，去年年尾的總人口中，常住居民佔722.86萬人，而流動居民則佔27.45萬人。統計處亦把去年年中的人口修訂為753.61萬人，常住居民修訂為725.32萬人，流動居民則修訂為28.29萬人；至於2022年年中至2023年年中的人口變動率亦修訂為正2.6%。

港府表示，香港人口在復常後連續第2年錄得增長。不少在疫情期間留在外地的香港居民在去年陸續返回香港。2023年下半年仍然錄得相當數量的永久性居民流入，亦有內地及海外人士透過各項計劃陸續移入香港，致使2023年年底的人口數字較去年同期有所增加。