合謀安排兩15歲少女賣淫　4男女被判囚18至45個月

一名男子涉與淫媒合謀，安排兩名年僅15歲少女賣淫，並給予現金200至1,000港元，以及冒牌手袋頸鏈等作報酬。執法人員在Telegram發現涉案賣淫貼文揭發事件。涉案男子及另外3名與案有關人士，早前承認導致另一人賣淫罪等共17罪，區院暫委法官黃士翔今（20日）判處4人監禁18至45個月。法官指案件為集團式經營，雖然沒有涉及威嚇或使用武力，辯方強調事主是同意性交易，但法官認為她們是心智未成熟，成年人應加以勸阻，不應利用其無知獲益，眾被告卻以金錢利誘事主。

本案4名被告為李家良(45歲，地產中介)、鄭嘉華(31歲，助理工程督察)、司徒詠祖(21歲，地盤工)，以及女被告廖靜雯(33歲，鋼琴老師)。鄭承認獨自面對的12項控罪，另與司徒詠祖同承認1項導致另一人賣淫罪，以及與廖靜雯同承認1項依賴他人賣淫為生罪，李被判監45個月，司徒及廖則被判監19及18個月。李則承認與16歲以下女童非法性交罪、製作及管有兒童色情物品共3罪，被判監21個月。法官引述事主的創傷報告指2人就本案的影響很大，且有創傷後遺症，有事主更出現消極自我認知及感內疚自責。

本案發生於2021年10月至2022年3月，兩名女事主X及Y案發時均為15歲。案情指，2021年初，被告李家良認識淫媒「波波」，即女子廖詩敏，廖被捕後去世。2021年11月，X認識被告司徒詠祖。翌年3月，司徒向被告鄭嘉華提供X的照片，鄭將資料轉交「波波」，「波波」再轉發照片予李家良，李同意支付2萬港元作性交易。X最終與李性交，並被拍下過程。惟X事後只收到100港元。

就着女事主Y，案情指，2021年5月11日，Y透過交友程式認識鄭嘉華，兩人發展成情侶。期間，鄭煽惑Y傳送自拍裸照給他，以及4度與Y性交，並拍下影像。及後，鄭要求Y做娼妓，Y同意。在「波波」、被告廖靜雯及鄭等人安排下，Y先後4度進行性交易，獲得1,000港元、翻版名牌手袋及頸鏈作報酬。

案件編號：DCCC 726-728/2023