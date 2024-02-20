本港未來大量基建　議員提多項建議減低建築開支

近年香港工程建造時間和價錢不斷上升，加上政府將開展北部都會區、交椅洲人工島發展等大型工程項目，建造業的預計未來十年總工程量值每年高達約3750億元。有議員指現在「建築成本貴過地價」，建造成本高企，即便維持「辣招」也沒有作用，建議政府應精簡審批流程、引用創新科技，以減低成本，而今日（20日）議員和十個業界團體與發展局會面，議員表示政府態度正面，希望能在今年內落實措施。

議員劉國勳表示，政府每年工務工程開支約1200億元，建造成本貴絕亞洲，普遍較新加坡高出約5成，較內地一線城市如深圳高出多達5、6倍，削弱香港的競爭力，而建造成本不單影響樓價，更影響各行各業，包括租金等增加企業的營運成本。

政府雖然就土地規劃及造地程序提出修改的法例，令造地時間縮減了一半，但劉指香港建築時間仍然漫長令基建工程年期動輒以十年計、且成本昂貴，以住宅為例，他指現時建造一個住宅單位單是建造成本每呎已達5至6千元，若建造成本連同地價、利率等，發展商單是成本每呎便最少接近1萬元。劉表示現時經濟下行，在建築成本不斷上升，即便政府維持「辣招」亦沒作用。

就此問題，劉指《建築物條例》於1956年制定至今從未修改，因此應進行一次「大刀闊斧」的檢討，研究精簡工程審批流程，訂明及統整建造標準。他指建築師日常平均要花近4成的時間來處理政府的審批程序，超過一半建築師日常主要工作是項目管理，只有近2成半的建築師的主要工作負責建築設計，冗長的程序及行政工作，不單對人手做成壓力，亦拖長工程的時間，建議減少重複審批程序，理順標準不一，並透過使用新科技，以減省審批時間及成本。

另外，他亦建議設立專責部門或擴大項目促進辦事處的統籌職能，並引進創新建造科技、技術及物料，便利及鼓勵業界廣泛。

劉表示以現時每年約1200億元政府工程計算，如按照上述建議改善，目標最少看到減兩至三成的建築成本，單單工務工程每年便可節省多達300多億元，而有關措施亦涵蓋私人工程，預計整體社會工程成本將可減達過1000億。

至於用創新技術會否有安全隱憂，劉表示如政府未來會主動用更多新技術，有數據以後，私人市場也可以應用這些技術、如高強鋼，因此希望政府能多做，讓新技術落地。