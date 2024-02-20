過去6個年度　216名文職公僕及紀律部隊人員被免職

公務員紀律問題備受關注，2017/2018年度至2023年12月31日，共有254名公務員被免職。撇除2023至2024年度的個案數字，在過去6個財政年度，被免職的文職公務員及紀律部隊人員各佔108宗個案，合共216宗個案。

根據公務員事務局提交立法會的文件指出，對於屢犯輕微不當行為、嚴重違規違紀的人員 ，或被法院裁定干犯刑事罪行的公務員，經所屬部門認為有足夠理據採取正式紀律行動，會把個案轉介其紀律秘書處負責在中央層面根據《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》，處理所有就文職公務員和紀律部隊的高級公務員的正式紀律行動 ，並就紀律程序及懲處的尺度向各局或部門提供意見。

至於紀律部隊職系的中級和初級公務員採取的正式紀律行動，一般由有關紀律部隊部門首長根據相關紀律部隊法例及其規管紀律事宜的附屬規例進行。

文件指出，在2018至2023年度共有1, 995人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動 ；另有1,124名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動，當中有195人被免職。

在2017至2022財政年度每年被免職的公務員平均31人，而2022至2023財政年度被免職的 人數達60人，即高出1倍。至於在2023至2024 財政年度截至2023年12月31日為止，則有 38名公務員被免職。

當局亦披露過去6個年度因《公務人員(管理)命令》及紀律部隊法例而免職個案的數字，因《命令》而被革職的公務員共67宗個案，迫令退休亦有41宗個案；而因紀律部隊法例被革職的個案共71宗，迫令退休的個案則有37宗。

以總數計，免職個案合共216宗，革職佔138宗，而迫令退休亦138宗。在免職個案中，2020至2021年有22宗個案，但2021至202年度急增逾1倍至52宗，而2022至2023年則有60宗。