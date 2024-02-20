將改革專科醫生「一試定生死」模式　醫專強調不縮短培訓時間

目前本港專科醫生培訓需時6至7年，沿用「3+3」或「3+4」制度，設中期試及畢業試，醫學專科學院計劃參考國際趨勢更改培訓模式，改用以能力為本的評核方法，避免「一試定生死」，但強調無意縮短培訓時間。

醫專主席梁嘉傑今日（20日）出席傳媒春茗表示，不同醫生學習速度不一，考試能力亦未必與自身能力完全掛鈎，若單靠一次考試決定專科醫生資格，或未能全面評核醫生的技能和知識，新模式會評核醫生能否在臨床工作環境做到特定診症。

醫專副院長李錦滔表示，醫專可以擔當統籌及領導的角色，讓轄下15個分科學院逐步脫離傳統評估方法，與世界教學水平接軌，亦有部分學院已改用新模式。不過他指出，培訓時間本身有作用，讓醫生接觸到適當數目的病人，目前無意縮短培訓時間。

當局去年底提交條例草案，為實施「預設醫療指示」訂立法律框架，李錦滔表示，醫生執行時須確保「預設醫療指示」有效，但病人可能會改變主意、是否在適當精神狀態下作決定等因素，可引伸很多爭拗，醫生跟循相關指示與否所引起的法律責任，均需仔細研究。