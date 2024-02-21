屯門情侶街頭鬧分手　女友激動馬路狂奔脫衣裸露　結局係.....

情人節剛過不久，一對情侶鬧分手演變成街頭「脫衣騷」！事發在屯門欣寶路菁田邨菁信樓對開，一對情侶於深夜時分在上址疑因故吵架喊「分手」，有附近住客聞嘈吵聲舉機拍下兩人「激情」一幕，並將片段上載至社交平台。

片頭見一名長髮女怒氣沖沖橫過馬路，男友則拿着一件外衣尾隨，女友步至路中間安全島後回頭用手指指着男友，男友追上喊「攞返啲嘢啊！」，並即緊抱女友及咆哮「夠啦！」，他見女友毫無反應，即發難把外衣丟在地上轉頭離去，並高呼「分手啊！」；女友見狀未有檢起外套，並稱「你走吖，啲嘢無晒㗎啦，我連屋企都唔返啊，你最鍾意咁㗎啦！」，男友則轉身咆哮：「妳要我咁做㗎！」，女友聞言後情緒異常激動，跑出馬路橫越4條行車線到一巴士站旁，幸好當時未有車輛駛經。

女友站於巴士站行人路上情緒異常，突然將穿着的鞋揈甩，並將長褲剝去擲在地上，其後步向單車徑，她邊走邊脫下白色短袖上衣至半裸，僅露出黑色內褲。男友赫見女友舉動慌忙跑上，並檢回女友脫下的衣物，再把她推到欄杆邊，將衣物披在其身上蔽體，男友怒斥女友「你老X臭X，着返啲衫啊！X你鍾意就走咗去，幾X多歲啊！」，並緊抱對方近分半鐘，女友情緒似乎回復平靜，期間有途人步經為之側目，片段亦告完結。情侶因瑣事爭執家常便飯，分手兩個字勿隨口嗡，盼兩人和好如初。