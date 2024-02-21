託兒服務供不應求　促推緊急全日支援

深水埗昨日險發生幼童自高處墮下悲劇，涉案母親雖被拘捕，但坊間亦有意見質疑政府推動的社區保母計劃（即鄰里支援幼兒照顧計劃）供不應求。根據社會福利署資料顯示，昨日事發的深水埗黃竹街附近已有一個託管服務處，但營運時間要由早上9時開始。有議員認為，本港多個地區的託兒服務嚴重供不應求，不但服務時間不足，人手配套都欠缺，促請政府投放更多資源，協助照顧者，同時應在服務擴大的基礎上，考慮推出緊急或24小時託兒服務，真正解脫民困。

社署資料顯示，位於深水埗黃竹街17至19號深崇閣二樓基督教香港崇真會深恩軒，設有「社區保母服務」及「中心託管服務」，該服務處的營運機構是基督教香港崇真會社會服務部。不過，服務處的託管服務時間為星期一至五上午9時開始，至晚上9時結束；星期六則由上午9時至下午5時。

議員顏汶羽坦言，社區保母的構思是為照顧者提供部分支援，由於願意投身的人不多，某部分人又住在舊樓區，未必適合擔任保母，以致多區人手嚴重不足；加上早前屯門一名9個月大的女嬰被虐，其後社署證實該名施虐者為社區保母，該計劃的監管成為焦點。

他指，託兒中心可有助解決現有難題，但奈何政府規劃時問題重重，令區內的託兒中心嚴重供不應求。以觀塘為例，區內有約70萬人口，但只有4、5間託兒中心，當中僅提供約500個託兒名額，他建議政府重新審視整個託兒政策，並按地區的人口、年齡比例分布規劃，將託兒中心數目提升至區內的合理水平，甚或再以其作基礎，考慮擴展至設立「社區緊急暫託」或「24小時服務」，以協助有緊急需要的家長。