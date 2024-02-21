東方日報A1：基層託管支援少　3歲女爬窗半天吊

家有一小，照顧切忌鬆懈！深水埗黃竹街松竹樓一唐樓劏房單位，昨日發生3歲女童自4樓單位爬窗出簷篷、一度危吊半空事件，幸女童身體被卡在晾衫架的兩條杆之間，才「吊」至樓下街坊發現事件馳援終獲救。女童母親、李姓44歲婦人事後被執法部門以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕，其父則從工作場所趕回，陪同女童送院檢查。各界對事件議論紛紛，有議員促家長切勿疏忽大意，也有社區組織建議政府提供彈性託兒服務，照顧不同家庭需要。

昨早8時03分，劏房林立的深水埗黃竹街街頭人聲鼎沸，多名途人向執法部門報案，指深水埗黃竹街1J號4樓，一名3歲女童在窗外簷篷半天吊，她的頭部被夾、困於晾衫架中動彈不得，但懸空的女童隨時有墮下的危機，有街坊大呼「牙煙」；除執法部門到場外，消防亦接報趕往現場，期間樓下熱心街坊立即衝上4樓單位，圖破門拯救女童。

消息指，事發時女童父親正上班，其母李婦見女兒正在睡覺，以為她「冇咁快醒」，便外出到街市買餸，期間，女童被獨留在家。豈料，女童睡醒後不見媽媽，攀上沒有窗花的窗戶尋找，結果在窗外半天吊，事發時，女童危吊外牆簷篷一幕萬分驚險，街坊欲破門到單位救援時，李婦恰巧買完餸回家，又驚又慌下登樓開門，連同兩名男街坊在單位內合力抓緊女童，後女童成功獲救。女童沒有表面傷痕，由聞訊趕回的其父陪同往明愛醫院接受檢查。

執法人員初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕女童的姓李（44歲）母親，並將她帶走作進一步調查。現場消息指，女童就讀幼稚園K1，她與任職地盤工人的40歲父親及今年由內地來港的母親，同住上址一劏房單位，以往女童由父親單獨照顧。

社區組織協會副主任施麗珊表示，過往亦有類近意外發生，成因都是父母缺乏安全意識，她認為是次事件幸未造成傷亡，實屬不幸中之大幸。又認為政府應加強對父母及照顧者的教育外，亦應在現時的社區客廳服務上增加支援，如提供較為彈性的託兒服務，以方便照顧不同家庭需要；又指區內家長普遍難了解各區託兒服務的使用情況，建議政府加強宣傳。

議員葛珮帆認為，涉案3歲女童已有一定活動能力：「3歲已經識周圍走、周圍爬」，強調父母不應獨留子女在家，若家長要外出，應帶同年幼子女一起，「安全意識是關鍵」。她又指，現時親職指引及培訓不足，很多新手父母未必懂得如何照顧小朋友，「好簡單……（家居）起碼都要裝窗花」。她又認為，現時託兒支援服務嚴重不足，尤其是針對幼兒方面，令家長較為困身，甚或因照顧子女影響工作，促請政府增加更多託兒服務。

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