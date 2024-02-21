裝修行業良莠不齊　消委會7年收逾1200宗投訴　最大涉280萬元

家居裝修「中伏」屢見不鮮，消費者委員會在過去7年接獲逾1,200宗相關投訴，涉及約2.7億港元，較多因為服務質素問題、延遲而投訴，最誇張個案的投訴金額達280萬港元。該會今日(21日)發布的研究發現，大部分被調查裝修公司的報價格式存大量差異，消費者難以貨比三家；部分在報價時「反口」，沒按廣告宣傳內容提供優惠疑違法；75%公司向顧客提供不實資訊，例如廚房門可隨意改用趟門等，乃至要求顧客在工程初期繳付項目80%費用。他們建議提供標準報價單，釐清服務細節及善後責任。

消委會在2017年至2023年間共接獲1,205宗投訴，每年分別的個案數字相若，其中510宗針對服務質素；336宗涉及延遲或遲交貨，以及120宗與價格糾紛有關。他們透露，最誇張的投訴個案在最近接獲，項目經理及設計師在裝修期間幾乎「失蹤」，無人跟進項目，該個案牽涉280萬港元，該會正跟進情況。

針對裝修亂象，消委會在去年分別「放蛇」59間裝修公司及14個網上配對平台，發現逾60%公司沒提供詳細報價單及初步估算收費，例如部分未有提供物料單價或項目價格的計筫方法，只籠統寫下價錢。即使公司有提供初步估算，但數字與實際報價存約30%差距。該會相信差距部分與所用的物料不同有關。

消委會又參考測量師學會的意見，評估40份初步報價單，發現個別要求顧客在工程前先繳付項目費用40%作首期，再在工程首個月內再繳多40%，變相未完工已幾乎全付工程費用，難以保障消費者。另外，他們留意到約30%至40%欠缺「執爛」／保養期、沒提施工及完工期，或提及延工、工程改變的安排，以及沒列出客人需自備的物料清單，種種或許影響最終收費、延期或善後問題。因此該些報價單的評分在100分中平均只得58分，當中透過網上配對平台所得的報價單較高分。

他們又檢視225個相關廣告，發現一些廣告的宣傳內容十分誇大，聲稱其平台或公司「零中伏」、「絕對可信賴」，或者含有不實的優惠，例如廣告聲稱會送贈免費除甲醛服務，實際卻要額外收費；或廣告聲稱「零按金」先開工後付款，但職員卻向神秘顧客說無相關優惠，「可能同事在其網頁寫錯」，該會稱有關行為已違反《商品說明條例》。

另外，消委會訪問505位市民及分析投訴指，受訪者均對裝修業界欠缺信心，尤其曾發生相關糾紛的人，擔心內容涉及工程爛尾、施工質素等問題。至於16個裝修商家亦反映行業服務質素參差、缺乏監管、資訊不透明問題。

消委會指，本港未有專門法律規管行業，而現有的相關規管則頗為零散，建議參考英國倫敦、新加坡、加拿大及內地相關制度。就短期而言，政府或行業組織應制訂標準報價單範本，當中列明20大涉及工程內容與價格、運作上的安排，以及保養及補償安排等事項，當中應訂立7天冷靜期，以減少爭議；以及設立調解、仲裁等第三方專業爭議解決機制，方便消費者在數個月內處理爭議，毋須事事動輒要打1年至6年長的官司。

該會又說，長遠而言，本港應設立類似「Q嘜」的認證計劃，由政府或業界組織、商會等許可認證機構，按經營模式及規模認證裝修公司，令市民能憑證找到符合標準的服務供應商，亦釋除公眾對業界的疑慮。

測量師學會建築測量組發言人謝志堅向傳媒指，裝修工程報價單大多只一兩頁紙，概括講述工程內容，未必列明用料、裝修方式或完工日期等；學會已提供小型工程和裝修的合約範本，協助釐清消費者和裝修公司的權責。學會亦已設立裁定中心協助處理糾紛，一般個案半年內能解決爭議，謝認為本港可探討設立認證制度，但需要配合監管工作，定期檢視名單。該會又說樂意與港府和消委會合作，加強保障消費者權益。