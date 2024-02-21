美斯缺陣風波　港府檢討M品牌及撥款機制　料本年第3季完成

針對早前國際邁亞密在港的表演賽，因球王美斯缺陣惹起極大反彈，同時質港府批准「M」品牌及撥款贊助大型體育活動的準則。當局指政府會和大型體育活動事務委員全面檢視「M」品牌計劃的審批及監管機制，預計有關的檢討工作於今年第3季左右完成。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆議員李梓敬的書面質詢時，再次交代美斯缺陣風波，指美斯當日未能上陣，又未能盡快詳細交代和解釋，政府和廣大球迷一 樣感到極 度失望。事後，政府一直敦促主辦方Tatler Asia Limited詳細交代其與國際邁亞密球隊就 美斯在港球賽上陣的有關安排，以及積極回應社會各界的要求，同時又不斷與主辦方商討，尋求處理事件的可行方案，隨後亦邀請消費者委員會參與討論。

主辦方在本月初宣布主動撤回對「M」品牌活動的申請，放 棄1,600萬港元的資助之外，其後再宣布向透過主辦方官方渠道購票入場觀看賽事的本港及外地球迷安排50%門票票價退款。當局指政府歡迎有關決定，並認為主辦方的賠償方案是負責任的做法。根據主辦方公開的有關球賽帳目，顯示主辦方已盡最大努力和誠意，安排50%門票票價退款，回應社會各界的訴求 。

當局指政府會和大型體育活動事務委員全面檢視「M」品牌計劃的審批及監管機制，在促進更多大型國際體育活動在港舉行的同時，進一步完善有關計劃，預計有關的檢討工作於今年第3季左右完成。