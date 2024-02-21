要求《蘋果》英文版着重大陸新聞　黎智英指美國人需要看反中情緒

黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（21日）在西九龍法院(暫代高院)續審。本案認罪被告之一、蘋果前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供。庭上披露，黎智英曾點名想找民主黨前主席劉慧卿寫文，黎亦要求《蘋果》英文版着重大陸新聞，認為「疫情肆虐後掀起的反中情緒」，是美國人最需要看。

控方在庭上展示黎智英發送的訊息，提及「寫英文文章寫得好還有劉慧卿，請邀她寫」。陳沛敏說，她沒有為《蘋果》英文版找寫手，亦不肯定劉最終有沒有撰文。黎又曾說「愈想愈覺得英文版應該着重大陸新聞、專題和文章花絮等。在疫情肆虐後掀起的反中情緒，這些是美國人最需要看」、「我們的目標是提供外國人在南華早報看不到的中國新聞，打破南早在這方便（面）的壟斷」。陳稱，這是黎智英就着未來《蘋果》英文版要如何運作給予指示。被問到相關指示是否不涉實體版《蘋果》，陳回答說「可以咁講」。

控方另亦展示了一則《蘋果》高層張志偉發送的訊息，指「這班人眾籌落《蘋果日報》頭版廣告，尚差$7,800多美元就達標!」。控方亦展示《蘋果日報》的全版頭版廣告，上面印有美國國旗圖像，寫着「在美港人力撐」、「五大訴求 缺一不可」等字眼。陳沛敏指，她並非負責處理廣告事宜，並稱頭版廣告收費最昂貴，謂「個客畀夠錢買，我哋就落」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022