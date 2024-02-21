斥政府以商業秘密作金鐘罩削監察　議員轟美斯缺陣主辦過橋抽板

早前球王美斯在香港表演場失場引起社會關注。立法會今日（21日）討論有關監察公帑資助的商業項目。有議員指政府多番以商業秘密為由，拒絕公開公帑資助的商業項目，質疑做法削弱公帑開支透明度和立法會監察權，用「商業秘密做一個金鐘罩」，又斥主辦方Tatler撤回「M」品牌申請為「過橋抽板」。政府回覆指要尊重和平衡私人團體運作模式，同時要確保合法例和法規，如果需要在財務委員會申請撥款會按既定情況程序匯報。

議員謝偉俊指政府多番以商業秘密為由，拒絕公開公帑資助的商業項目，質疑做法是否恰當，以及會否削弱公帑開支透明度和立法會監察權，又問及當局有否檢討針對美斯失場風波政府以涉及敏感商業資料為由沒有要求主辦單位提供其與球會之間的合約，批出1,600萬港元「M」品牌活動贊助費，是否導致「自縛手腳」，要求在涉及公私營合作或龐大公帑開支的項目，例如北部都會區及交椅洲人工島等項目，盡量公開政府與發展商之間的合約，甚或參考兩間電力公司現行向本會提交涉及商業機密文件的做法，容許議員在保密情況下閱覽該等文件，以提高運用公帑透明度及公眾監察力度。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆指要尊重和平衡私人團體運作模式，同時要確保合法例和法規，如果需要在財務委員會申請撥款會按既定情況程序匯報，同時會適時向事務委員會匯報，又指該主辦方已取消申請「M」品牌活動贊助，當局亦會檢討審批制度。他重申政府香港迪士尼樂園度假區與華特迪士尼公司每年會向立法會經濟事務委員會交代營運資料，政府在發展土地上亦公開透明。

謝偉俊續指自己重視的為行政立法關係，指立法會人數增加，然而監察功能是否有加到「留番畀公眾同傳媒去評論」，又指局長強調當局有很多工作不單要做監察者，同時要做推動者， 但他認為立法會正正可以做監察者，質疑當局用「商業秘密做一個金鐘罩」，「下下都話唔畀我哋（立法會）查，唔畀我哋知通嘅時候，哋點做呢個角色」。

楊潤雄反指政治府積極配合立法會工作，會盡量提供資料。至於監察程度需要按實際情況判斷，但重申有部分涉商業秘密形式不能完全公開。

議員田北辰同意所有問題非商業秘密可凌駕，問到政府會否在舉辦同類活動時要求列明「逃生條款」，例如除非主角進場，否則必需要向公眾交代。議員陸瀚民則指主辦方撤回「M」品牌申請，但過程以「M」品牌宣傳，及請官員入場為「過橋抽板」，促政府檢討，又問到政府有否新機制確保以後的盛事不要再「甩轆」。

楊回覆二人指問題不在「逃生條款」關鍵在日後遇到同類事件的處理方法，又稱有部分盛事為政府資助，亦有部分為私人舉辦，但能否造成主要為私人舉辦，部分政府未必可以直接影響，續提到主辦方在申請「M」品牌後撤回影響聲譽，當局正研究要如何處理，惟憂慮規管太強會影響人來港舉辦盛事的誘因。