指糖尿病患沒年輕化趨勢　政府：徵糖稅效用不大

現時全港約有70萬人患有糖尿病，每10人便有1人是糖尿病患者，其中逾20%的患者年齡在40歲以下。有議員今日（21日）在立法會提出口頭質詢，指糖尿病呈年輕化趨勢，詢問政府有否更多有效措施令青少年及兒童減少飲用高糖飲料，甚至開徵糖稅。但當局指根據近年人口健康調查結果，15至44歲糖尿病病患率沒有顯著上升情況亦沒有年輕化趨勢，而引進糖稅意見不一，要市民接受少鹽少糖並非一朝一夕的事情。

議員林素蔚表示，香港的糖尿病患者中，最年輕的只有3歲，質詢當局會否檢討現時單靠健康教育，能否有效提高家長、青少年及兒童預防糖尿病的意識，令青少年及兒童減少飲用高糖飲料。醫務衞生局副局長李夏茵指糖尿病一型病因為胰島素細胞遭受破壞，原因可能和遺傳有關，一般而言小朋友及青少年確診的糖尿病均是一型糖尿病；二形糖尿病則是身體對於胰島素產生抗拒性，最主要原因惟不良生活習慣及飲食習慣，一般而言成人糖尿病為二形糖尿病，但根據近年人口健康調查結果，15至44歲糖尿病病患率沒有顯著上升情況，亦沒有年輕化趨勢。

針對政府措施，李指18區全港推出的地區康健中心及康健站以健康人生規劃的框架為市民制定個人化的健康計劃，尤其針對青少年和兒童服務包括體重管理、去學校提供健康教育、風險評估等等，而目前有大概兩成學童超重，因此預防糖尿病並非單單靠減少飲用高糖飲料，而需要全套配套包括健康的飲食習慣、適當運動，衞生署會透過全校園健康計劃，加強校園層面的推廣，讓小朋友從小開始可以養成體能活動習慣，政府亦透過醫健通流動應用程式，鼓勵市民積極管理自己健康。

李續指2022年共有54萬糖尿病病人在醫管局求醫，年度增幅大約為4至5%，與以往相若，而政府去年推出慢性疾病共同治理先導計劃，資助45歲或以上未曾經確診過糖尿病或高血壓市民在私營醫療市場上接受篩查，截至今年2月15日，推出計劃大約3個月已經超過2萬名市民參與，9000個完成篩查，大約30%斷診為血糖偏高、糖尿病或血壓高。

不過，林素蔚希望可以爭取政府落實糖稅、禁高糖食物，惟李指政府必須要證明政策有效才會推展，加糖稅對全香港市民都有深遠和嚴重的影響，加上其他國家加糖稅效用並不理想，而面對糖尿問題單單加糖稅效用並不大，又指糖稅和煙稅有很大分別，稱人體需要適當糖分，但一支煙都不需要。