獨家踢爆清水樓居屋轉售惹炒賣之嫌　政府：嚴肅跟進違規個案

東網早前獨家報道一宗清水樓居屋轉手勁賺近400萬港元的交易，令社會嘩然。議員梁文廣今日(21日)在立法會提出口頭質詢，冀了解房委會現正跟進多少宗資助房屋懷疑違規轉售的個案，以及會否考慮設立舉報機制、相關的跟進措施，以及會否加重罸則；另又關注到一手購入但未曾居住及裝修的資助房屋單位，政府會否就該等單位的買賣，加強向地產中介公司提供指引。

房屋局局長何永賢強調房委會一直嚴肅跟進違規個案和投訴，如發現有業主違反相關規定，房委會是不會批准「可供出售證明書」的申請。而即使已發出「可供出售證明書」，房委會亦有權徹消，以致有關業主不能在居屋第二市場出售單位，買賣雙方都可能要承受不能交易的風險。

就近期處理的個案而言，她指涉及一個當時正於第二市場進行轉售的單位，有關業主是違反居住規定，根據買賣協議，房委會有權要求業主將單位轉讓給房委會，在收到房委會的回購要求之後，業主已主動向房委會提出，交出售賣單位所賺取的所有利潤，房委會在考慮具體情況之後，包括減少不知情買方的影響，因此接納這個處理方法。

房委會是會透過不同的途徑，去提醒持份者有關的規定，包括地產代理持牌人有關的條款，地產代理監管局，亦就此事緊密聯繫，地產代理監管局亦已向豁下的持牌人發信，再次提醒不要參與資助房屋的違規交易，且在處理有關交易時必須謹慎，留意有關單位的居住要求，否則可能會被紀律處分，及為買方所蒙受的損失而負上法律責任。

梁文廣指當局雖有措施防止資防房屋淪為炒賣工具，然而許多備受關注的個案，均都是有人將單位照片上載網絡，而地產代理無意間「自爆」，若買賣雙方及地產代理都低調行事，仍有悶聲發大財的機會。房委會除了加強巡查，提醒買賣方和規管地產中介外，會否審視舉報措施，或要求業主在申請可供出售證明書時，要提供更多的證明文件，如電費或水費單等，以證明有關單位並非空置。

何永賢指房屋署有打擊濫用公屋小組會在網上巡查，並作出跟進，並會嚴肅看待舉報個案，當局會考慮在發出「可供出售證明書」之前，到有關單位視察有否居住迹象。

議員陳學鋒指有關「清水樓」居屋的轉售個案涉嫌虛假陳述，當局會否以刑事角度作出跟進，以杜絕違規情況再次發生。何指若涉及虛假陳述，定必跟進。但鑑於買方並不知情，加上賣方主動交出利潤，做法已達到資助房屋不是炒賣工具的目的，因此當局接受安排。