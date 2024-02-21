電子道路收費4度研究 被問何時落實 政府仍稱未有時間表

政府曾為在港推行電子道路收費計劃進行多次研究，並提出在中環及其鄰近地區推行「電子道路收費先導計劃」。有議員今日（21日）在立法會質詢電子道路收費先導計劃，促政府提供落實先導計劃時間表，同時考慮豁免使用潔淨能源車輛在電子道路收費先導計劃的收費。政府回覆指未有電子道路收費先導計劃落實時間表。

議員黃英豪要求政府交代，因應3條過海隧道調整收費，何時會落實先導計劃，又問到有否評估三隧實施分時段收費，對紓緩中環交通擠塞的成效，要求政府交代會否在中環及其鄰近地區實行先導計劃。他又指政府在2020年成立國際專家小組，為在中環落實先導計劃提供意見，促政府交代專家小組所提供的意見為何，以及會如何採納有關意見。

運流局局長林世雄指3條過海隧道分時段收費正見成效，但認為需要時間持續觀察過海交通情況，目前仍未有足夠數據評估3條過海隧道分流對交通影響，又指「電子道路收費先導計劃」將道路由免費改成收費道路，政府要評估成效、社會情況等因素，因此暫時未有實行時間表。他續重申為減少中環因違泊致擠塞問題，政府已在中環皇后大道中測產自動交通執法系統，當局亦正檢討時限。

黃英豪續指在3條過海隧道調整收費後，中環過海及鄰近地區塞車的確有改善，但九龍部分道路交通則出現惡化問題，問到政府會否在交通運輸彈性研究中一併考慮會否將「電子道路收費先導計劃」拓展至九龍區。林世雄回應指塞車可能包括多項因素，例如泊車位不足、道路工程等，因此某一區塞車有不同原因，要先檢討情況再決定安排。

另一議員陳紹雄指政府「電子道路收費先導計劃」前後已做4次研究，問到政府會否考慮日後在開始「電子道路收費先導計劃」會否考慮豁免使用潔淨能源車輛，以鼓勵大眾使用潔淨能源。林世雄回覆表示，潔淨能源車輛為當局其中一個考慮點，不過當局在2035年會停止傳統能源私家車登記，正朝潔淨能源邁進。

議員楊永杰則指收到不少人反映易通行經常扣錯錢，要求當局研究提升易通行準確度。林世雄回覆指在易通行實施卜初期有聽過相關問題，而當局亦正採取措施優化。