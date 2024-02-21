實施三隧分流後　西隧車流升12%　紅隧降約11%

為紓緩行車隧道的擠塞問題，政府於去年分別推出「易通行」、「633」固定收費方案，以及「分時段收費」方案，有議員質詢有關方案有否達到政策目標及預期，以及在易通行實施的成果，運輸及物流局局長林世雄指實施633方案以來，平日的全日總過海車流量與方案實施前相約，結果符合政府預期。

議員張欣宇提出質詢，希望政府提供三隧分流後的數據以及分析措施成效。林世雄指633方案屬於過渡方案，目的是先縮窄三條過海隧道之間的收費差距，令駕駛人士逐漸適應新收費模式，而實施633方案以來，平日的全日總過海車流量與方案實施前相約，即西隧車流上升約18%，紅隧車流下降6%，東隧則大致持平，結果符合政府預期。

林指隨着社會經濟活動進一步復常，三條隧道平日總車流量在去年12月已經回升到疫情前的水平，政府於去年12月17號再實施第二階段分時段收費，藉此壓抑和分散繁忙時間的過海交通，新時段收費之下，私家車和電單車收費按時段已有所變化，實施分時段收費後在今年一月平日的全日總過海車流量與實施前相約維持在大約每日27萬架次，西隧車流上升12%，紅隧車流降約11%，東隧車流下降約8%，而上述情況符合政府預期。

至於三隧早晚繁忙時段車流全日車流的百分比，林指實施633方案前、實施633方案和分時段收費後，西隧分別為41%、41%、39%，紅隧分別為31%、31%和33%，東隧分別為38%、39%、40%，紅隧和東隧繁忙時段車流佔比上升，主要因紅隧和東隧繁忙時段以外的時間，車流有更大減幅基數有所不同。

為進一步評估新收費成效運輸署分析在繁忙時段的整體過海車流量和車龍的長度，林指今年一月期間，繁忙時間的三隧整體過海車流量平均減少3%，繁忙時段前和後的半小時整體過海車流量平均上升4%，反映部分駕駛者選擇過於繁忙時段以外的時間出行，車龍方面在繁忙時間紅隧和東隧的車龍普遍分別減少超過1公里和0.5公里，繁忙時段以外的時間三條過海隧道的交通較以前暢順，鄰近隧道後的非過海交通也有明顯改善。而易通行實施後的隧道整體交通流量與實施前大致相若，繁忙時段交通需求已經超越原車輛時段而言，整體行車速度未因為實施易通行而有顯著改變。

張欣宇追問指大欖隧道未有實施易通行，雖然是私人營運、但不存在技術障礙，詢問政府有否考慮過在大欖隧道推出易通行。林指大欖隧道是下一個目標，而大欖隧道的專營營運會在明年5月已經結束，到時會實施易通行。

圖說

林世雄表示實施633方案以來，平日的全日總過海車流量與方案實施前相約。