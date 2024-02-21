菲傭患癌被炒後病逝　疑不獲足夠食物等　僱主涉歧視遭索償

菲律賓籍女傭在香港工作期間確診患子宮頸癌後，聲稱遭僱主殘疾歧視，在病假完結後，更於凌晨時分突然被僱主要求簽署文件中止合約，並將她趕出家門。事主於翌年在菲律賓病逝，作為其遺產執行人的友人則引用《殘疾歧視條例》，入稟區院控告其僱主，要求僱主向她的家人書面道歉，並索償58.7萬港元。案件今日(21日)於區院開審，原告及死者的其他友人供稱，死者曾稱患病後僱主不給予她足夠食物，且不讓她使用廚房及雪櫃等。

原告Temporosa Ma. Carla Arangote，以死者Guting Joan Sarmiento(41歲)的遺產執行人身份入稟。被告蔡昭儀(譯音)，洋名Rita。據原告開案陳詞指，死者自2015年起在被告家中工作，惟於2017年3月初，死者確診子宮頸癌須進出醫院，並獲發病假至4月尾。但她在被告家中受到一連串歧視，直至同年5月1日凌晨，她更突然遭被告等要求終止合約，並要她簽署相關文件，如不簽署便不能得到薪金支票。原告方指死者在別無選擇下唯有簽署文件，並須即時遷出，當日的情況更有閉路電視及錄音紀錄。原告方指被告在死者患癌後作出的種種行為均構成歧視，違反《殘疾歧視條例》，理應作出賠償。

被告方則反駁指，被告早於得悉死者病情前，已決定終止死者的合約，從被告與家人的WhatsApp群組紀錄，可顯示她與家人抱怨死者的工作情況；原告及死者另一名友人Dellomas Lydia Endia先後出庭作供，她們均指死者被終止合約後，曾分別向她們提及患病後遭受到被告作出患病前不同的對待，並感到受傷。死者曾稱被告沒有給予她足夠的食物，令她需在返教會時拿食物。另外又不讓她在廚房煮食及使用廚房用具，要她自行拿電飯煲在房間煮食。死者又稱被告不讓她使用雪櫃儲存食物及使用洗衣機等，令她覺得被告一家認為她有傳染病。不過證人確認，該些全都是死者在搬離單位後向她們述說，被告一家亦從沒有向死者稱她有傳染病而不讓她使用單位物品。

案件編號：DCEO 13/2019