社民連去年3度擺街站遭發26項票控　被告申押後准8.16再訊

社民連主席陳寶瑩連同阿牛曾健成等共10人，於去年在銅鑼灣及灣仔等地三度擺街站，被指在未經批准下籌款及展示一塊黑布橫額，遭執法人員發出合共26項票控。該10人的案件今早（21日）於東區裁判法院再訊。裁判官應被告方要求，將案件押後至8月16日再訊，以等待另一宗同類無牌籌款案的上訴結果才處理。

10名被告分別是陳寶瑩、周嘉發、余煒彬、李盈姿、唐婉清、黎嘉麗、盧德華、陳子祥、張銘聰、曾健成；除曾健成今缺席聆訊外，其餘被告均有到庭。裁判官最終按被告方申請將其中9人的案件押後至8月16日再訊，曾健成的案件則押後至5月14日，以待派遞傳票。

綜合10名被告的傳票控罪，指他們於2023年4月2日、4月30日、5月28日分別在銅鑼灣記利佐治街與東角道交界的行人道路上及灣仔地鐵站A3出口外的行人道路，無合法權限或解釋且沒有社會福利署署長或民政及青年事務局局長發出的許可證，組織、提供設備以進行或參與籌款活動；陳寶瑩另被控於4月2日、4月30日及5月28日，於同地未經准許而展示招貼或海報，即1塊黑布橫幅。

案件編號：ESS 35029-35035/2023、ESS 38408-38426/2023