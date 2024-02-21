越權索大廈CCTV片　警署警長及警員公職中行為失當罪成

隸屬油尖警區反黑組的一名警署警長及一名警員，涉嫌越權獲取有關傷人案的閉路電視錄像，兩人被控在公職中行為失當罪，案件早前於觀塘裁判法院審訊，署理主任裁判官劉綺雲於今午（21日）裁定兩名被告面對的控罪均罪成，並指2人的失當行為屬嚴重，並影響警方聲譽。裁判官決定先提取2人的背景報告，並押後至3月6日判刑，期間兩名被告均須還押。

兩名男被告依次是41歲沈志明(警署警長)及35歲楊卓麟(警員)。他們被控於2021年11月18日，在九龍灣身為公職人員，即香港警務處警署警長和警員，故意及蓄意作出可構罪行的失當行為，即在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉及發生於同年11月17日凌晨，超越他們職權範圍的一宗傷人案件的閉路電視(CCTV)錄像。

審訊中揭露，牽涉的傷人案涉及三合會成員，當時負責調查傷人案的，就只有東九龍總區警員。審訊期間，兩名被告的上司作供，說沒有指示被告到九龍灣查看閉路電視片段，事後被告亦沒有向他匯報。控方舉證完畢後，裁判官早前裁定兩名被告面對的控罪表證成立。被告均選擇不自辯，亦沒有傳召其他辯方證人。

案件編號：KTCC 1464/2022