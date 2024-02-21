2700幢舊樓拒強制檢樓　屋宇署今年內修例加強罰則

本港有大量舊樓狀況不佳，屋宇署每年會處理約9400宗有關樓宇破損的公眾舉報，並主動揀選和檢驗約100幢目標樓宇，但早前推行的強制驗樓計劃通知計劃，至今仍有2700幢樓 宇未遵辦驗樓通知，屋宇署正檢討《建築物條例》下違反驗樓通知的罰則，今年內會向立法會提交提高罰則及簡化檢控程序的《建築物條例》修訂法例建議。

當局強調，該2700幢未遵辦驗樓的個案，有170宗已在去年第四季提出檢控；另有260宗待考慮檢控，涉及部門有屋宇署、民政總署及市建局，他們會再了解這些沒有進展或回應個案的狀況和實際困難，並盡力提供協助；若仍無進展，會考慮啓動檢控程序。

至於強制驗樓方面，屋宇署每年會憑風險評估，揀選約600幢目標樓宇發出驗樓通知。屋宇署建議優化評分標準／分配分數加強檢驗，修訂後的樓宇評分制度將於今年第二季實施。

該署指，新修訂評分將更着重樓宇外部構件，因其構成更大公眾安全風險，若涉及輕微樓宇破損╱失修樓宇的舉報或緊急舉報，如外部構件，將獲分配更多分數，如「長期欠缺維修及保養」的樓宇評分達15分，就樓宇失修、及外部構件等破損增加一項10分的評分，三無大廈亦評分為10分。評分愈高，其構成的風險愈高。