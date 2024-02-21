東方檢舉YouTube淫片　再有不雅片遭移除　3片評級仍受爭議

東方傳媒機構（下稱「東方」）檢舉的其中5條於YouTube發布的色情影片，電影、報刊及物品管理辦事處呈交司法機構轄下的淫褻物品審裁處評級後，令人質疑淫審處評審一塌糊塗，不懂拿捏尺度，其道德標準連小孩子都不如。經東方反映後，電影報刊辦今(21日)回覆指，2月1日其中2段影片評為第II級不雅物品，其餘3段評為第I級既非淫褻亦非不雅物品，同日去信YouTube，要求其採取適當行動，包括須展示符合《業務守則》所訂明的警告字句，或移除相關的不雅內容，2月19日再檢視上述連結時，發現該2段不雅物品連結已遭YouTube移除。不過，3條涉及露胸及露出性器官裸跑的影片至今仍維持評級，受各界爭議。

美國Google旗下影片分享網站YouTube平台發布的影片，充斥海量色情內容，但本港一直未有政府部門主動跟進，東方近月多次報道就YouTube發布色情影片的問題，向警務處及電影報刊辦檢舉及投訴，至於暫有5條影片送交淫審處。不過，淫審處今年2月1日刊登公告交代評定類別，評級卻令公眾大失所望，其中被評為Ⅱ級不雅的第1條片是女子打開大腿展示下體除陰毛，大特寫陰部，第2條片是截取Ⅲ級片的愛撫片段，女子被男子精油按摩胸部，場面淫穢，竟不被評為第Ⅲ級，令人費解。

至於有3條片被評為Ⅰ級，包括第1條片少女露胸影片；第2條片是貼上乳貼的女子對着鏡頭袒露胸部；第3條片是大批男女戴上頭盔裸跑，女跑手露胸，男跑手的陽具清晰可見。第1條及第3條均無打格，但只評為Ⅰ級，即發布不受限制，可向任何年齡人士發布。有關評級卻令公眾大失所望，學者、議員、法律界人士、社福界人士及前審裁員均認為評級過於寬鬆，令YouTube有恃無恐。

電影報刊辦今回覆東方指，就東方投訴中夾附的28條影片連結，電影報刊辦於去年12月28日初部調查後，發現當中12段影片已被移除。餘下的16條影片，電影報刊辦發現當中5條影片可能涉及不雅內容，並已呈交審裁處評定類別，另外的11段影片電影報刊辦則認為沒有足夠證據顯示違反《條例》。 審裁處由司法常務官所委任的1名主審裁判官及不少於2名的審裁委員組成，並會在裁定及評定物品類別時考慮以下各項事宜，包括一般合理的社會人士普遍接受的道德、禮儀及言行標準； 物品或事物整體上產生的顯著效果等。

審裁處是司法機構的一部分，為執行《淫褻及不雅物品管制條例》，審可把物品評定為3個不同的類別，2月1日將其中2段影片評定為第II類物品，並將另外3段影片評定為第I類物品。由於第II類物品只可在符合法例列明的限制下，發布予年滿18歲或以上的人士，電影報刊辦已在同日去信YouTube，要求其採取適當行動，包括須展示符合《業務守則》所訂明的警告字句，方可讓使用者觀看，或移除相關的不雅內容。電影報刊辦於發出通知後亦有多次巡查相關網頁，在2月19日再檢視上述連結時，發現該2段被評定為第II類物品連結已遭YouTube移除。

審裁處根據《條例》的指引評定物品類別，審裁委員小組亦包括來自社會各階層的人士，相信足以反映一般社會人士普遍接受的道德、禮儀及言行標準和影片產生的效果。因此，電影報刊辦尊重審裁處有關的裁決。至於YouTube網站有大量疑似關於黑社會影片的投訴，警方會就此另行回覆。