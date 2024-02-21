議員質疑戶外燈光約章非强制　難解決光污染問題

本港光污染問題愈趨嚴重，議員質疑《戶外燈光約章》實行7年但成效受質疑。並稱當局未有推出優化措施，且《約章》屬自願參加，難以有效對燈光裝置負責人進行有效約束。環境及生態局今（21日）回覆時指，2022年已成功處理255宗個案，較2021年的227宗及218宗有所增加，當局會持續監察《約章》的推行情況。

為減少户外燈光引致的光滋擾，政府早於2016年推出屬自願性質的《約章》，並於去年1月1日實施優化版的《約章》，內容包括參與者須提早1小時（即由晚上11時提前至晚上10時）關掉動態的燈光裝置或將其轉為靜態模式。議員郭偉强指，然而據報，有市民在晚上於居所仍被附近户外燈光裝置的強光照射，其睡眠質素及年幼子女眼睛的健康發展受到影響。

當局指，環保署在收到光滋擾投訴後，會派員到現場視察，如投訴個案屬實，會向有關燈光裝置的負責人轉達投訴人的關注及訴求，並建議燈光裝置負責人參考《戶外燈光裝置業界良好作業指引》，以及採取措施減少燈光對鄰近居民的影響。以2022年為例，超過7成燈光裝置的負責人在收到投訴後，都會採取措施減少光滋擾，餘下3成投訴當中，大部分涉及安全、保安及實際運作需要的戶外燈光裝置因運作需要而未能關掉。