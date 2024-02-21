議員指旅遊業不能食老本　批政府抱殘守缺官僚

旅遊業是香港經濟支柱之一。立法會今日(21日)辯論無立法效力的「擦亮香港旅遊品牌」議員議案。議員管浩鳴指本港旅遊業持續復甦，但復甦的力度卻未如預期，「井噴式」增長並未出現，認為本港旅遊業不能再「食老本」，必須主動作出相應調整。他認為大規模音樂表演所帶動的「演唱會經濟」，成為不少地方疫情後復甦的動力，相比起近月政府費盡心思不斷催谷「夜繽紛」，推動「演唱會經濟」似乎更有「人氣」和「財氣」。

他又指近年愈來愈多演唱會在澳門舉行，而香港沒有相應的場地配套和政策措施，要成功吸引數萬名觀眾的國際巨星是力有不逮；其次政府政策扶持和行動配合不足夠足夠，政府與舉辦單位協調時亦欠缺積極性。他指政府應該屏棄「抱殘守缺」的思維和「斬腳趾避沙蟲」的官僚態度，避免讓更多國際巨星來港表演的機會擦身而過。

工程界議員盧偉國指今年元旦日維港煙花匯演出現大批內地旅客長時間輪候跨境巴士，而本月國際邁阿密球隊來港作賽吸引許多遊客專程來港欣賞，但由於指定球員未有參賽，引發強烈不滿，無疑令不少遊客性興而來敗興而返，容易成為香港旅遊「反宣傳」，稱政府和相關業界必須吸取相關教訓經一事長一智，必須制備詳細後備方案和應變安排。

議員尚海龍指政府借推動盛事來擦亮香港招牌，刺激旅遊經濟，但出現事與願違的現象，實在不得不總結教訓，旅遊方面的甩碌事件不少，如除夕夜煙花匯演之後旅客滯留邊境，遊輪碼頭遊客無車出市區等，均把本來的好事搞出「大頭佛」，因此有關安排不可粗枝大葉想當然，既要靈活變通，又要唔嚴謹細緻，要與持份者相互溝通，了解操作細節。

他指政府要跨部門協商，平衡政府、商界和公眾利益，雖說政府不宜染指商業運作，但要做好公共服務和應急措施，其實大型活動管理，不少地方的政府都有適度參與，畢竟事前預防，總好過事後補救。

提出議案的議員楊永杰指除夕夜的煙花匯演則未盡完結，國際邁亞密和港隊的表演賽亦令到部分市民不快，希望政府能做好盛事經濟，特別演唱會在盛事經濟中佔有重要席位，政府要有所作為，若招攬Taylor Swift等國際巨星來港演出，相信香港市民都會樂見。

他又指港人習以為常的賽馬活動，對不少旅客而言屬新鮮事，加上新加坡和澳門將停辦賽馬，變相強化香港在這方面的優勢，馬場加附近景點的路線直得考慮，形容「捉到鹿要識得脫角」。他又呼籲政府爭取內地深圳居民一簽多行並擴展其他省市，又指本地酒店和賓館的房價太高，令不少遊客卻步，寧願即日來回，或在深圳過夜，甚或另擇旅遊目的地。