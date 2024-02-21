杜絕趕客　議員促嚴打黑的劏客　倡放寬農曆新年民間放煙花

立法會今日(21日)辯論有關旅遊業的動議。議員陳沛良指香港要小心有行業的行為「趕客」，如濫收車資的「黑的」問題，不只被本地市民詬病，亦影響到遊客對香港的印象，最近有投訴由中環搭的士，被索價500港元，較正常車資多逾5倍，亦有爆料指「黑的」團夥存在「集團式經營」，疑涉黑社會操控。

他指當局應鼓勵舉報﹑「放蛇」打擊﹑加強罰則，重犯者更應吊銷牌照，長遠亦應立法強制所有的士安裝車輛攝錄器，用科技提升整體的士服務質素和行業形象，而不良營銷手法的藥房，將「斤變兩」、「兩變錢」劏內地旅客，亦要加強罰則、嚴厲執法。

針對人手不足方面，議員吳永嘉以酒店業為例，欠缺9,000名員工，政府要鼓勵人手投入。他又建議當局能夠容許市民在農曆期間於指定地方燃放煙花，舉例內地以及澳門，都能夠在部分指定地方燃放煙花，吸引更多旅客。

具勞工背景的議員林振昇表示，旅遊業提供25萬個就業機會，展現軟實力，要旅客感受香港的歷史及文化面貌，導遊扮演重要角色，認為當局必須確保旅遊業跟從條例，而針對不同類別的旅遊開辦更多課程，以確保導遊質素。