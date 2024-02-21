消息指中央允擴大內地居民訪港安排　短期內有公布

疫後居民外遊需求強勁，本港有議員早前建議擴大內地居民訪港安排，如恢復深圳居民「一簽多行」，將相關措施擴大至粵港澳大灣區內其他城市，增加個人遊旅客消費免稅限制等。今日(21日)消息指，中央對本港建議擴大內地居民來港反應積極，並預料將於短期內有公布。

當局早前指，「個人遊」計劃於2003年7月28日起實施以來，內地已有49個指定城市的合資格居民可申請「個人遊」簽注，以個人身份訪港。

被問預料擴大個人遊一事，議員邵家輝指自己都是從網上發現相關消息，但重申自己一直希望內地可放寬大灣區一周一行至一簽多行，以試驗模式測試香港的承受力，認為可以便利旅客來港對各行各業有利。

至於在本地勞動力不足的情況下，再度放寬自由行，會否影響旅客體驗，邵家輝指自己有不少業界都有申請補充勞工計劃，不過一般補充勞工申請都需時，目前正逐步來港，期望如果有公司人手不足可以申請計劃，又相信在補充勞工計劃下如果有商機，公司會請更多人，同時延長工作時間，認為可帶動經濟動能。

近年內地旅客來港旅遊模式，亦出現轉變改為深度遊，被問及會否擔心即使放寬帶來的經濟效益亦有限，邵回覆指不擔心，認為在旅遊旺區遊客依然人頭湧湧。對於目前有不少人反映本地零售市道一般，他認為或與港人北上有關，重申旅客本地經濟幫助好大，促港府多搞盛事吸引旅客來港。