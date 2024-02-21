港大醫學院擬申30億元擴建　去年至今增聘了35名教授

本港醫護人員不足，香港大學醫學院早前指，有條件在未來4至5年增加醫科生名額至400個。該院今日（21日）補充，將向當局申請約30億港元撥款興建教學設施及宿位，以增付未來增收醫學生。

港大醫學院院長劉澤星出席新春傳媒聚會表示，現時學院本科生及研究生合計逾5,500人，過去10多年醫學生名額已增加40%，他認為，增加學額須逐步進行，以保持教學質素。

醫學院院長資深顧問兼發展及基建總監陳應城指，增加醫科生的同時，需相應增加臨床設施及宿位，2018/19年度，當局已撥款200億港元於港大、中大及理大相關擴建工程，2022/23年度亦預留額外100億港元。該院最快將於今年底申請約10億港元款項，興建臨床培訓設施中心，料第一期設施於2025落成，可提供448個宿位，第二期則預計於2027年落成，會再多252個宿位。

院方亦計劃於明年第一至第二季再申請約20億港元，興建沙宣道3號以東擴展地段的新教學大樓，提供相關教學實驗室、臨床技能實習室等。另外，港大醫學院擬於2029/30年度重建白文信樓，以整合醫學研究實驗室，及以人工智能、機械人技術等以醫療應用科技為主的教學設施。

談到吸納海外人才一事，劉澤星表示，大學一直都有進行海外拓展及吸納人才，學院一向醫研自主，去年至今，港大醫學院已聘請35名教授，並正與約15人商談中。