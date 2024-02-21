2019年衝擊立會案12人暴動罪成　王宗堯求情指被捕後人生停頓

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括在泛民初選案中表明認罪而正被還押的民主派人士劉頴匡、鄒家成、藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共14人。他們被控參與暴動等罪，結果12人暴動罪成。王宗堯等8名罪成被告今（21日）在西九龍法院（暫代區院）求情。王宗堯在求情信中提到被捕後人生停頓了下來，服刑後冀繼續幫助社會上有需要幫助的人。本案會在3月16日判刑。

今日安排進行求情的8名被告，4人是經審訊後被裁定暴動罪成，包括王宗堯（44歲）、吳志勇（27歲）、林錦均（28歲）及何俊諺（24歲）；4人是認罪，包括鄒家成（26歲）、劉頴匡（29歲）、潘浩超（34歲）及范俊文（31歲）。此外，王宗堯及吳志勇早前已承認進入或逗留在會議廳範圍罪，何俊諺面對的此控罪昨亦被判罪成；法官早前亦裁定林錦均是故意損毀立法會綜合大樓，因此刑事毀壞罪成。

法庭今決定先為鄒家成、劉頴匡及潘浩超索取背景報告，押後到3月6日再聽取求情。王宗堯在求情信中指，被捕後人生「停頓了下來」，「被迫離開我這個由12歲開始接觸的工作」，謂「我相信，無論這次的刑期有多重，在負上這次社會責任之後，我仍然會懷著一顆最真誠心，去幫助社會上有需要幫助的人。」

案件編號：DCCC 606-610，1069/2020，DCCC 259/2021