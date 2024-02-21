九巴引英廠電巴料月內出勤　擬閒置充電站開放予商業車輛

九巴近年致力發展綠色交通運輸，該公司今日(21日)表示，經測試及營運電動巴士一段時間，現已踏入實踐及推進階段，九巴現有82部電動巴士，包括分別於前年及去年投入服務的單層及雙層巴士，無論在性能及乘客滿意度均收到正面反映。另外，九巴透露正就引入另一款全新英國製車廠亞歷山大丹尼士(ADL)的電動巴士，與運輸署進行最後測試工作，期望最快1個月可通過，並期望港府提供實質支持，例如正與當局商議批准更改土地用途，將九巴閒置的充電設施開放予商業車輛。

九巴現有的電巴均引入自內地電動車廠比亞迪，已投入服務的雙層電巴充電約2小時後續航力為300公里，滿足近8成路線全日運作需要，例如往返屯門及鯉魚門邨的62X路線，正是採用雙層電巴的路線，全程達42公里；九巴現有36條電動巴士路線，已行走超過200萬公里，他認為對本港綠色運輸碳中和方面有貢獻。

被問到另一款引入自全新英國製車廠亞歷山大丹尼士(ADL)的電動巴士何時投入服務，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，現正與運輸署做最後測試工作，目前表現好，期望最快1個月可以通過測試。新電巴預計將行走市區路線及繁忙幹道，以改善空氣質素，亦計劃行走新發展區，配合當區的新面貌。他又指，九巴目標在2027年，電巴數量增至500部，佔整體車隊的八分之一。為配合電巴的發展，該公司亦計劃興建更多充電設施，包括於屯門及大埔起新能源車廠，提供超過800個巴士充電位。

簡學悕續稱，雙層電動巴士的車價，較柴油巴士貴一半，期望政府會有實質的支持。他舉例指，非票務收入方面，九巴期望將閒置的充電設施，開放予商業車充電，但更改土地用途要政府批准，現正商議。他又期望在車站增加智能櫃、廣告位等，透過非票務收入，從而降低票價，他期望政府在非票務收入給予更多綠燈。

本港社會復常近一年，簡學悕表示，九巴客量回復至疫情前超過9成，龍運部分日子的客量更超過新冠疫情前，會再按市民的出行習慣調整車次安排。九巴助理車務總監麥成邦稱，九巴現有31個轉車站，曾有議員及市民反映想要直線巴士，但很難滿足所有需求，故團隊於1年多前推廣轉車站，教市民轉車，期望配合政府房屋政策，簡約公屋及過渡性房屋，將較偏遠的地區，駁至轉車站。簡學悕透露，大埔富蝶邨將於本月入伙，屆時九巴將會有新路線。