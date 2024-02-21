寵物入食肆需時1年檢視法例　搭港鐵及專營巴士仍無望

目前法例規定市民不得帶同貓狗等寵物進入食肆，甚至乘搭公共交通工具。環境及生態局今日(21日)回應議員質詢時表示，當前法例禁止導盲犬除外的狗隻進入食肆，若要做出改變，預料需1年時間進行有關工作。至於攜帶寵物出行方面，部分公共交通營辦商可酌情決定，惟港鐵及專營巴士因客流量大，故不可讓寵物搭乘。

就狗隻進入食肆方面，環境局表示，食物環境衞生署不時接獲有關食肆容讓顧客帶同寵物狗入內的投訴。另一方面，社會上亦有聲音指出，希望能帶同寵物到食肆用膳。但現時法例已實施近30年，要平衡保證公共衞生及健康等需求，需要參考其他地方經驗和聽取公眾意見，檢視當前做法及法例，局方預計相關檢討工作需時約1年進行。

環境局續指，目前由於港鐵與專營巴士乘客量高，空間有限，故除導盲犬以外，乘客不可攜帶寵物乘搭。當局正考慮是否進一步放寬允許乘客攜帶寵物使用公共交通服務，但需要考慮和平衡不同因素，包括車廂空間和承載量、可能對其他乘客造成的影響、寵物在乘車環境的反應等。局方稱會留意有關建議，考慮是否需要改變目前安排。