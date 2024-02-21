各界質疑淫審處評級　促撥亂反正覆核影片

司法機構轄下的淫褻物品審裁就東方檢舉的影片作出評級，其中3條涉及露胸及露出性器官裸跑的影片仍然被評為I級，負責評級的淫審處主審裁判官莫子聰及涉事審裁委員被指放生YouTube。有學者直：「YouTube已經冇乜社會責任良心！」財大氣粗不怕罰款。議員指評定標準亦現實情況出現落差，需要檢視現時的分級準則並作出更新，法律界人士亦認為需考慮社會標準。前淫審處審裁員則認為要重新覆審具爭議的影片。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，YouTube根本不在意影片評級和相關的警告，直言：「YouTube已經冇乜社會責任良心！」刑罰不高，可能YouTube會覺得財大氣粗，不怕罰幾千甚至幾萬港元，以致慢條斯理地移除片段。本港對於展示III級影片的處罰過輕，阻嚇作用不足。他建議立法會應重新審視罰則，減少青年接觸到不良片段，撥亂反正，否則猥褻片段留在網上，對未成年男女的心理有很大影響。

審裁員是淫審處公開招募而來，大部分申請者是為了酬金，多於為社會服務或維護青少年不受不良視頻影響，缺乏使命感和理想，且在選拔上出現偏差，質疑屬黑箱作業。他認為，應改革審裁員選拔，增加透明度。淫審處應加強把關，研究兩重審裁制度，讓兩批審裁員對同一影片評級，並設上訴機制。

執業大律師龔靜儀指出，3條涉及露胸及露性器官裸跑的影片至今仍維持I級評級，要挑戰審裁處這個決定，建議可以找一批普羅市民作為被訪對象，數目當然愈多愈好，再將他們的意見作統計。《淫褻及不雅物品管制條例》第10(1)(a)條，審裁處需考慮「一般合理的社會人士普遍接受的道德禮教標準」，這標準其實是一向隨社會的改變而有所變化的，例如當年女藝人在後台被偷拍的事件曝光後，社會一窩蜂地掀起一片要求收緊淫審評級尺度的聲音。

葛珮帆認為，面向所有年齡層觀眾開放的YouTube平台上，卻充斥海量色情內容，情況一直為人詬病，但卻無人監管。她亦提到過往東方已向政府部門檢舉有問題影片，惟淫審處的評定結果過於寬鬆，評定標準亦現實情況出現落差，社會上亦有類似的意見，她帆認為淫審處需要檢視現時的分級準則並作出更新，做到與時俱進並符合現實。此外，YouTube平台作為全球最大影片分享平台之一，亦應負起社會責任，加強平台的審查，並善用科技如AI技術，加強管制不良內容。

此外，前淫審處審裁委員小組成員李子榮指淫審處把關要更加嚴謹，守住底線，維護公眾特別是下一代的利益。雖然現今獲得資訊途徑很多，處方應該以「盡做」的態度行事，建議就剩餘的3條片段再作覆審。