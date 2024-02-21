男子管大麻煙罪成今上訴得直 官指警員曾刻意剝奪其致電權利

上訴人今在高院獲判上訴得直。

一名男子被指在2021年於柴灣管有大麻煙，經審訊後被裁定管有危險藥物罪成。他不服定罪早前提出上訴，經聆訊後，高院法官今頒判詞，裁定他上訴得直，撤銷罪名。法官指，原審暫委裁判官陳志輝錯誤裁定會面紀錄屬自願進行，認為上訴方的說法可能屬實，即警員曾經刻意剝奪上訴人致電律師的權利，並透過不以性質較重的販運危險藥物罪名檢控，來誘使上訴人同意在會面紀錄上簽署。

上訴人沈萬裕，被控於2021年2月9日，在柴灣嘉業街60號柴灣貨倉外管有一支手捲香煙，內含0.22克草本狀大麻，及一個撕開的錫紙包裹，内含7.26克草本狀大麻。上訴一方的理據之一，是原審裁判官在處理特別事項時，未有充分考慮整體證供。

證供顯示，上訴人以手抄寫自願作供的聲明時，起初以「陳大文」簽署。法官認為，「陳大文」與「沈萬裕」寫法南轅北轍，無論上訴人多累、多餓也不可能犯下如此手文之誤，唯一合理推論是上訴人嘗試表達自己對紀錄內容的不滿。另外，法官認為，警員沒有理由要在上訴人會面紀錄中，將「吸食大麻」兩次刪除，除非是要確保上訴人不被以「販運危險藥物」罪檢控。

法官續指，原審裁判官的分析過於簡單，若裁判官正確考慮控方證人供詞，唯一合理推論，是上訴人被捕後，從來沒有機會使用自己的手機致電任何人。辯方說法可能屬實，即警員曾經刻意剝奪上訴人致電律師的權利，並透過不以販運危險藥物罪名檢控上訴人，來誘使上訴人同意在會面紀錄上簽署。

原審裁判官錯誤地容許了有關招認被納入成為證據，遂判上訴人上訴得直，並判他得到上訴訟費。

案件編號：HCMA 222/2022