流浮山擬打造數碼科技樞紐　兼推生態旅遊吸高消費旅客

發展局今日(21日)公布流浮山發展方案，總開發面積達411公頃，當中28%土地，即115公頃會用作經濟用途。局方建議將流浮山定位為「數碼科技樞紐」，並會邀請數碼港公司研究在流浮山設立數碼科技樞紐。政府初步預留西部鐵路的擬建流浮山站旁約15公頃土地，以發展一個商業及科技園區，提供數碼科技設施。

局方又建議評估流浮山的旅遊價值，其中尖鼻咀及白泥一帶適合發展生態旅遊，包括建設海岸保護公園，其中陸地部分佔約60公頃，涵蓋紅樹林、魚塘及溪流等，至於海岸部分的範圍，則要待漁護署研究後確定。發展局亦擬在尖鼻咀及白泥之間建造一條約4.8公里的海濱長廊，公踩單車及散步觀光，局方強調海岸公園非主題式公園，又指新加坡聖淘沙是參考的發展目標，冀透過舉辦深度綠色旅遊，吸引深圳南山前海等高消費力旅客到訪。

此外，流浮山發展區有20%土地會用作住宅和混合用途，佔面積約82公頃，建議住宅地積比率最高為6.5倍，可望提供4.8萬至5.3萬個單位。局方指，會在隨後的勘測研究中，測試公私營房屋不同的比例組合，包括七三比以外的情況，為長遠公私營房屋供應規劃提供彈性。