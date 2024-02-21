黃澤記蜂房黃曲霉毒素超標最多5倍　衞生署監察回收情況及調查

一批中藥材「蜂房」樣本被驗出兩種黃曲霉毒素含量各超標3.4及5倍，中藥材批發商正自願從市場收回受影響產品。衞生署今日(21日)公布初步調查顯示，涉事產品由持牌中藥材批發商黃澤記有限公司從內地進口香港，署方正追查有關中藥材的分銷情況，至今沒有接獲與使用該產品有關的不良反應呈報。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介管委會考慮採取紀律行動。

衞生署在進行市場監測時，取得上述中藥材的樣本並進行化驗。政府化驗所的化驗結果顯示，每千克「蜂房」藥材樣本含44微克總黃曲霉毒素及30微克黃曲霉毒素B1，均超出管委會中藥組制定的標準，即每千克上述中藥材含不多於10微克總黃曲霉毒素及5微克黃曲霉毒素B1。署方會密切監察相關的收回情況。市民如有查詢，可致電黃澤記；如曾購買相關產品，可於辦公時間內送交觀塘衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

根據《中醫藥條例》，「蜂房」屬附表2中藥材，為胡蜂科昆蟲果馬蜂、日本長腳胡蜂或異腹胡蜂的巢，其功能為攻毒殺蟲和祛風止痛。另外，根據《公眾衞生及市政條例》，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高罰則為罰款1萬港元和監禁3個月。