東方日報A1：裝修業自成一國　無王管市民任宰割

家居裝修屢有市民「中伏」，香港消費者委員會昨日披露，過去7年共接獲逾1,200宗相關投訴，涉及近2.8億元，大都涉及裝修質素貨不對辦、工期延誤、報價不實等，最大投訴金額的一宗個案涉款逾270萬元。消委會指本港缺乏專門規管裝修行業的部門，亦缺乏規範化的行業操作，建議設立三步方案，一是由港府或行業組織制訂標準的裝修報價單範本，列明工程細節及雙方責任等；二是設立調解、仲裁等第三方爭議解決機制；三是設立類似「Q嘜」的裝修承建商認證計劃。有現行認證計劃負責人相信，第三方認證有助增加客人對裝修公司的信心，但有裝修師傅擔心文書、行政程序會難倒中小企。

消委會指，2017年至2023年間共接獲1,205宗投訴，每年平均約172宗，每宗涉及約23萬元。當中約42%針對服務質素；28%涉及延遲或遲交貨，以及10%與價格糾紛有關。不過該會透露，投訴個案當中，只有22%能夠成功調解，較其他投訴的60%為低，大多皆因協議不清晰「口講無憑」，最終爭拗難以協商解決。

該會亦訪問505名市民，約一半受訪者對裝修業界欠缺信心，指他們良莠不齊，尤其曾發生相關糾紛的人，擔心內容涉及工程爛尾、施工質素等問題。6個裝修商家亦反映行業服務質素參差、缺乏監管、資訊不透明問題。

針對裝修亂象，消委會在去年分別「放蛇」59間裝修公司及14個網上配對平台，發現逾60%公司沒提供詳細報價單及初步估算收費，例如部分未有提供物料單價或項目價格的計算方法，只籠統寫下價錢。而即使公司提供初步估算，但數字與實際報價存約30%差距，或與所用的物料不同有關。消委會另評估神秘顧客所取得的40份初步報價單，發現約30%至40%欠缺「執爛」／保養期、沒提施工及完工期，或提及延工、工程改變的安排。個別公司要求顧客在工程初期繳付80%費用，相關條款對承建方有保障，但消費者卻難免遇「走數或爛尾」。

消委會指，本港現時沒有專門法律規管裝修行業，不同部門規管部分，如屋宇署只管涉及結構的問題、海關雖可就《商品說明條例》執法，但有些裝修糾紛又超出有關範圍。該會建議短期港府或行業組織應制訂標準報價單範本，當中列明20大涉及工程內容與價格、運作上，以及保養及補償等安排。

消委會另建議在調解機制協助解決糾紛的情況下，港府或業界組織、商會等長遠應按經營模式及規模認證裝修公司，令市民能憑證找到達標的服務。

現時唯一提供相關認證服務的負責人程永洛向本報表示，暫時只有約10間室內設計公司獲得認證，數量並不多，而一般3年認證收費約5萬元，機構會審核公司過去10年的設計草圖、單據等文件。程認為，認證對商家及客人均有利，既增加客人對行業的信心，同時亦助業界招生意，「好似睇醫生都會睇咩學位」。

測量師學會建築測量組發言人謝志堅認為，學會已提供小型工程和裝修的合約範本，協助釐清消費者和裝修公司的權責，亦已設立裁定中心協助處理糾紛，一般個案半年內能解決爭議，謝認為本港可探討設立認證制度，但需要配合監管工作，定期檢視名單。該會又說樂意與港府和消委會合作，加強保障消費者權益。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：