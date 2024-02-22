港台與印尼國家廣播電台簽署合作備忘錄　合製節目兩地同播

本港有超過14萬印尼人在香港，是居港第二大少數族裔。香港電台(港台)與印尼國家廣播電台，在本月19日在印尼雅加達簽署合作備忘錄，加強雙方合作，並進一步促進共建「一帶一路」倡議下民心相通。簽署儀式在印尼國家廣播電台總部舉行，由廣播處長張國財和印尼國家廣播電台總裁Hendrasmo共同簽署。

印尼是東南亞國家聯盟成員國，也是共建「一帶一路」倡議成員國，是世界上最多穆斯林人口的國家。而本港有超過14萬名印尼人擇居，屬居港第二大少數族裔。在備忘錄框架下，港台和印尼國家廣播電台將聯合製作全新節目「Hello Jakarta! Hello Hong Kong!」，於兩地播放。

港台方面，節目將於三月新設的印尼語廣播時段播出，服務在港印尼社羣。節目讓兩地互通最新消息，並設有聽眾互動環節，加強兩地印尼人的聯繫，促進民心互通。此外，兩台亦將加強新聞採訪協作，並深化人才與技術交流。

廣播處長在簽署備忘錄儀式致辭時指，根據國際貨幣基金組織，印尼的國民生產總值已經超越1.5兆美金，以人口計，印尼是全球第四大國家。港台希望透過節目「Hello Jakarta！Hello Hong Kong！」加深兩地人民了解之外，也可以用印尼語向印尼人民介紹在香港的盛事，例如3月在香港舉行的巴塞爾藝術展和4月的香港國際七人欖球賽。

港台代表團亦藉此機會拜訪了印尼國家電視台，探討加強合作。會面期間，廣播處長介紹了港台近期的電視製作，包括「領遊香港」、「師傅來了」、「老店情未了」、「盛事傳城」、「非凡香港」、與證券及期貨事務監察委員會合作的「證義搜查線」、與投資推廣署合作的「HK - Business Made Easy」等，這些節目突顯香港中西文化薈萃的獨特優勢，並展示香港良好的營商環境及穩健的金融監管制度。

在雅加達期間，廣播處長亦設宴招待16名印尼年青學者、企業家及商業管理人員，向他們介紹香港的最新發展，並商討合作製作高質素的多媒體節目，以加深兩地了解。