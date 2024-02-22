小巴牌價暴跌至70萬　車主棄供被「拖車」　業界促政府扶持

客量暴跌拖累牌價「插水」，小巴牌價由2020年尾約200萬，跌至近期約50萬至70萬元。消息指，有銀行今年初起向小巴車主要求提前還款(Call Loan)，更扣押小巴以作抵償。香港的士小巴商總會理事長周國強今早(21日)在電台節目表示，銀行無主動要求提前還款，惟部分車主未有還款而被拖走小巴。全港約有1,000架紅色小巴，近3年約有100架小巴被拖車，當中大部分是紅色小巴，因綠色專線小巴的生意較為穩定。

周指出，小巴的經營模式多年來都無變，通關後生意都無改善，惟政府缺乏政策扶持，令部分小巴車主感到心灰意冷，若政府不推出幫助業界的措施，被拖走小巴的數字將會繼續增加。他建議當局與業界商討，審批更多線路予小巴營辦商，如行走東涌、馬灣、將軍澳等路線，又或協助小巴轉型至行走大灣區路線。

同場的網上平台Minibus Collections 負責人則表示，業界經營困難，以致車主「供不起」，部分車主與銀行商討，將餘額重新承造按揭，以減輕供款壓力。有曾經營綠色小巴的營運商提到，申請銀行貸款時需將小巴車輛登記文件抵押。續牌時曾試過有個別銀行經理要求車主償還餘下的貸款，或預早存入未來幾期的供款，有車主甚至要出售物業應付。銀行始終希望車主可繼續還款，不會主動拖走小巴，以免車主欠缺生財工具，部分無法供款的車主需與銀行商討安排。