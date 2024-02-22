陳沛敏供稱黎智英會在專欄談制裁　《蘋果》評論傾向正面支持

黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（22日）在西九龍法院(暫代高院)續審。本案認罪被告之一、蘋果前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供。陳供稱，黎智英會在專欄談制裁，而《蘋果》評論傾向正面支持制裁。

控方展示2020年7月1日《蘋果》題為〈撐惡法葬送自治 香港罪人逐個數〉的報道。陳沛敏確認，報道寫有「港區人大㩒掣」、「左派打手發功」、「建制派發言力谷」等字眼，提及不同政府官員、立法會議員。陳說，報道目的是想記錄相關人物，在國安法醞釀、通過到生效期間，所扮演的角色。這報道也反映黎智英對國安法的看法。就着通訊群組「國安法應變委員會」，陳沛敏指，傳媒機構當時不知道「紅線」如何劃上，擔心有較敏感的討論，而當時有人質疑WhatsApp私隱保障問題，加上Signal可以設定訊息消失時間，故群組由WhatsApp轉往Signal。

另外，針對制裁相關事宜，陳沛敏表示，黎智英會在他名為「成敗樂一笑」的專欄提及制裁。被問到《蘋果》報道制裁時的角度為何，陳稱，國安法生效後，本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹有吩咐「小心啲」，故在報道制裁時，一般只會陳述事件，惟評論則是另一回事。以她觀察，《蘋果》評論傾向正面支持制裁，或討論它有沒有用。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022