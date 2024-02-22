農曆年假期1032人申急症退款　佔求診總人次不足2%

每逢長假期，市民到公立醫院求診的輪候時間一般較長，醫管局於農曆新年期間試行特別安排，到急症室求診而被分配為次緊急及非緊急的病人，若覺得等太久欲轉看私家醫生，可在登記後24小時內申請退款。醫管局昨日(21)稱接獲1032名病人申請退款，佔總求診人次約1.9%，絕大部分屬病情穩定。局方將透過支票或信用卡方式退款，又指退款安排運作大致順暢，方便病情穩定及較輕微的病人更有彈性地選擇其他就診安排，從而疏導病人及減輕急症室壓力，讓急症室集中資源處理有需要的病人。

醫管局指，由2月9日(年三十)至本月18日期間，各公院急症室錄得逾5.32萬求診人次，較去年農曆新年同期增27%。每日首次求診人次介乎約4,000至6,200，高峰期為年初四及初五，而次緊急及非緊急病人佔整體求診者比例較往年下降。

至於18間普通科門診診所及18區中醫診所，均在農曆新年公眾假期加開服務，年初一普通科門診診症名額使用率約8成，年初二至初四增至逾9成；中醫診所門診服務籌額使用率近8成。局方指求診病人雖較平日增加，但推行多項特別措施後，各公院運作大致暢順，整體壓力獲紓緩，經急症室入院病人轉往病房的輪候時間有改善，又稱留意到部分病人在預約普通科門診診所及中醫診所服務後未有應診，呼籲病人毋須診症應主動取消預約，讓有需要的病人及時接受服務。