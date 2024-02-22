本港工程成本高效率低　議員促政府減辣招及推措施改善

本港工程常被詬病成本高效率低。立法會今日（22日）討論有關檢視工程審批流程，減省建造成本和時間的無立法效力議員議案。有議員指港府建築程序「重重疊疊」，而香港建築成本貴絕亞洲，直接推高各行各業成本，直言建造工程成本已影響香港能否健康地前進，促「減辣招」和採取措施減建築成本。

議員劉國勳指未來10年香港會邁向基建新高峰，然而社會普遍擔心工程時間長和造價貴阻礙香港前進，舉例公屋單位約10年前只要32萬，到今日則要92萬，國際建造成本指數2023指出香港建築成本貴絕亞洲，比東京、新加坡等地貴。他認為即使政府增加樓宇供應，發展商用成價賣予市民，市民都難以承擔，當建築成本貴，業主自然要推高租金，相信直接推高各行各業成本，直言「建造工程成本貴的問題已經對香港能否健康地前進密不可分」，強調政府除「減辣招」外，亦要從建築成本入手。

工程界議員盧偉國指，政府就北都公路研究需時逾3年，開支逾11億元，重申相信工程顧問公司有其專業，利用專業本來為對，然而港府建築程序「重重疊疊」，要花費大量金錢作研究，更要花時間處理環評和處理反對意見，「11億都唔係興建公路，只係前期研究同勘查，實在令人氣餒」，要求政府簡化程序，減省成本和時間。

港府在去年批准輸入外勞，地產及建造界議員龍漢標認為在補障本地人就業情況下，應簡化建造業輸入勞工計劃申請和審核程序，又指現時外勞申請以工程合約為基礎，「往往造成，工人坐喺度等工開嘅情況，浪費工人生產力」，促以承建商為基礎，節省承建商重複申請的時間。

議員梁子穎表示香港工程最終大型贏家是大判承辦商，大輸家是特區政府、二判、三判、建築業工人和香港市民，遠達不到為市民獲得感、安全感和幸福感，他建議政府廣泛應用科技監察工友安全，減少嚴重工業意外發生，避免因嚴重意外停工影響工作和工程進度。

但針對龍漢標提出私人工程輸入勞工，梁表示反對，指工人短缺涉及本地教育制度和引力資源政策事宜，本地教育體系未有適當安排為不同能力和興趣的學生選擇合適培訓，政府要盡快處理職業培訓政策，為各行各業培育足夠的人才參與社會建設工作；而工程界的判上判導致層層剝削工資，使前線工人薪酬不足是人手不足的主因，呼籲業界需要盡快正視問題。