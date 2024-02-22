涉深夜醉駕逆線撼小巴　46歲男警准保4.2再訊

去年8月的一個深夜，一名六旬男子駕駛公共小巴，於葵涌和宜合交匯處近往梨木樹出口，懷疑撞向正逆線行駛的一輛私家車。經調查後，當時私家車的46歲男警長未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。執法人員經徵詢法律意見後，於昨日(21日)落案起訴該名警長1項危險駕駛及1項酒後駕駛罪。案件今早(22日)於沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官按辯方申請將案件押後至4月2日再訊，讓辯方律師索取文件及向被告提供法律意見。被告獲准以1萬港元保釋，但不得離港。

被告李志健(46歲)，控罪書上並無填上報稱職業。李被控危險駕駛及酒後駕駛共兩罪，指他於於2023年8月24日，在香港新界荃灣和宜合交匯處近燈柱FA5998B，在道路上危險駕駛1輛私家車；於同日在呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有30微克酒精，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的訂明限度。

案發當晚深夜11時許，一名姓陳(60歲)男子駕駛公共小巴，沿葵涌和宜合交匯處往梨木樹方向行駛，當駛事發地點時懷疑撞向正逆線行駛的一輛私家車。經調查後，當時駕駛私家車的男警長未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。事件中，小巴上1名姓黃(56歲)女乘客腰痛，清醒被送往仁濟醫院治理。

不時有警員罔顧安全，知法犯法酒後駕駛。2023年4月2日，1名姓李休班男警駕駛輕型貨車，在旺角登打士街剷上行人路。執法人員到場時，該休班警被指拒絕合作，抗拒執行職責的人員，之後又揭發他懷疑酒後駕駛。涉事男警其後被停職，並且正式被落案起訴危險駕駛罪、酒後駕駛罪及拒捕共3罪，案件在同年12月27日於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至今年2月29日再訊，被告續准保釋。

案件編號：STCC 711/2024