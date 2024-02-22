爭取大灣區開放「一簽多行」　葛珮帆盼港參考哈爾濱待客之道

有消息指內地「積極回應」放寬內地旅客來港旅遊的措施，包括增加「自由行」城市，議員葛珮帆今（22日）指雖然沒有收到確切消息，但熱切期待，並希望可以爭取更多大灣區一簽多行開放來港，並爭取東盟、中東旅客來港。

葛珮帆表示現時香港航空公司運力恢復約差不多9成，相信有能力爭取更多旅客來港，而香港飲食業、零售業、服務行業要更加積極進取，指「食老本」也未必吸引到旅客消費。議員鄭泳舜也表示新年遊客數目恢復疫情前，期待更多旅客來港，而3、4、5月有很多盛事，期望如自由行放寬，政府可盡早規劃，讓旅客知道有什麼遊玩活動。

被問到如開放更多城市旅客來港會否造成本地市民不便，鄭泳舜指政府可以計算數字，且並非一次過放寬很多地方，而過去有不少香港市民到內地消費，如開放一簽多行，相信有內地市民來到香港購買日常用品，幫助本地商店。葛珮帆表示遊客不足對整體經濟影響大，而香港是優勢旅遊城市，可參考哈爾濱在春節期間遊客量非常高，因他們對遊客的關心和歡迎態度吸引遊客，又指以往有衝突是很多年前的事，相信現在可以做得更加好。