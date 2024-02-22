「大耳窿」再偷渡往澳門放數被捕　另拘內地女交收偽造逗留證

澳門不時有非法分子偷渡後從事高利貸，當地執法部門昨日(21日)表示，早前接獲舉報後，在路氹一間酒店內拘捕兩名內地男女，其中男子去年因放數被捕，正處被禁入境狀態，是次再度偷渡前往澳門放貴利；被捕女子則負責攜帶偽造的逗留許可憑條到澳門交收，行動中檢獲9張相關偽造憑條。兩人已被控不經出入境管控罪、偽造文件起訴，並送交檢察院處理。

被捕的內地男子姓葉，30多歲，去年因涉及高利貸被捕，被判於去年12月1日起禁入境5年；內地女子姓馮，30歲。案情指，執法人員經調查後在上周二(13日)上午，於路氹一間酒店內截獲兩名男女，並從男子身上搜出9張偽造的逗留許可憑條，他在查問下承認上月19日透過不知名人士，支付3.8萬元人民幣乘快艇從內地偷渡往澳門，打算再從事「大耳窿」。

他報稱早前透過網站以1,000元人民幣，購買12張偽造逗留許可憑條，用作租酒店房，到埗後有人在酒店與之交收憑條，但發現部分憑條因過期已丟棄。至於被捕女子則承認早前在內地收取不知名上線報酬，以每次100元人民幣先後5次帶同相關的偽造憑條到澳門交收，她又聲稱在賭場認識涉案男子並到其酒店房休息，但不知對方偷渡到澳門並持有偽造憑條，並稱沒有與該男子交收憑條。