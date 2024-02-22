去年懲教院所日均還押人口達3096人　創2000年以來新高

懲教署舉行周年記者會，回顧過去一年的工作情況，去年新收納入懲教院所的人次由2022年的13,246人增至17,268人，升幅為30%。而平均每日在囚人口亦由7,613人增至8,498人，每日收容率由67%增至75%，平均每日還押人口則達3,096人，為2000年以來的新高。另外，因涉及2019年相關暴動、非法集結等罪行及違反國安法而被收納入懲教院所的人士多達950人，其中7人為涉及違反國安法，較2022年增加121人，上升15%，而在囚人士數目則達776人，較2022年的522人上升49%。

壁屋懲教所早前發生一宗在囚未成年人士遇襲案件，該名還押在囚人士被一名二級懲教助理襲擊，隨後6人被捕，控一項俗稱「傷人17」的「有意圖而傷人」罪。懲教署署長黃國興指非常重視懲教人員的操守，坦言得悉事件時「感受一定唔好」，又以患癌比喻事件，指不可讓「壞細胞」影響到其他人，強調懲教人員亦必須守法守規，又重申若在囚人士想投訴亦有很多渠道，會對所有在囚人士一視同仁，不會有人有特殊待遇。

另外，早前有寄給在囚人士的書籍，因其中一頁印有《維納斯的誕生》畫作，而被署方以裸露為由退回，黃國興指署方有權利限制在囚人士可讀的刊物，他舉例指如犯人因強姦入獄，如有裸露女性的圖畫，或會阻礙他淨心反思，令他「諗唔應該諗嘅野」。他又指如市民想無限制閱讀刊物，應不要做違法事情，「坐監真係有好多限制。」而早前鍾翰林刑滿獲釋後違反監管令離境，黃國興指正與相關部門研究修例，禁止須遵守監管令的人士離港。