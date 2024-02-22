25%青年仍持消極人生觀　機構指與香港整體發展息息相關

香港青年協會青年研究中心今天(22日)公布最新「青年價值觀指標2022」調查結果，發現約80%受訪者認為自己是有用的人，較2017年的逾90%下跌逾10%，更有逾25%人認為自己人生觀是消極的；調查又發現，青年對兩文三語的信心不足，滿意自己英文水平者不足一半，但對於終身學習的認同持續下降。青協指出，青年的價值觀轉變與香港整體發展息息相關，呼籲各界攜手開拓機會，強化青年自身建設，發揮正向能量。

調查於2022年12月1至18日，訪問525名年齡介乎15至39歲的青年，發現有81.2%受訪青年認為自己是有用的人，比率由2021年的73.1%稍升，但仍與2017年92.3%的高位有距離；覺得「對未來有希望」近年上升至70.1%。至於認為自己人生觀是消極的，由2017年的17.3%，上升至2022年25.6%，近年比率持續在25%左右波動。反映青年雖然對自我肯定及未來有盼望有所回升，但仍有少部分人持消極人生觀，自我價值存疑。

另外，78.6%受訪青年認同可同時做多份職業，此命題自2019年首次加入後，同意比率一直保持在70%以上，反映青年傾向認同靈活的工作就業模式。然而，受訪青年對自身兩文三語能力和創意的信心近年出現下降，調查發現，滿意自己英文水平者，由2017年的77.9%，下跌至2022年的48.5%，近年比率持續在44%左右波動。至於認同終身學習是必須的佔81.0%，較2017年的94.3%，下跌超過10%。

調查亦發現，受訪青年在義工參與、慈善捐獻，以及擔任團體成員等有下降趨勢，由2017年的68.2%、96.2%及28.3%，跌至2022年的27.6%、60.6%及10.7%；受訪青年認為選舉投票和表達意見影響力有所下降，僅40.2%認為選舉的投票有用，較2017年的87.9%跌近半，而認為市民意見對政府政策有影響力者，亦由2017年的68.9%，跌至2022年的39.9%。至於認為自己會生兒育女的比率更創新低，由2017年的87.6%，下降至57.1%。

青協指出，青年的價值觀轉變與香港整體發展息息相關，青年對發展前景信心稍為回升，相信這與疫後復常，社會經濟重拾正軌，政府亦在青年發展的相關領域投入資源有關。然而，青年對兩文三語的信心不足、社會參與度減弱，加上部分青年仍持消極人生觀，情況令人憂慮，長遠不利於社會及經濟可持續發展。籲請各界攜手開拓機會，強化青年的自身建設，包括提升競爭力、全健發展，並積極參與社會，發揮正向能量。