看貓為名邀女網友回家施暴　33歲地盤工強姦罪成押下月底判刑

現年33歲男地盤工涉嫌於兩年前，在網上認識了1名當時18歲女子後，以看貓為名，相約對方到其家中，其後卻強行與對方性交。女方離開單位時，他又試圖強塞500港元予對方。對方在離開單位後立刻報案稱遭該男子強姦，該漢其後被捕。該漢早前於高院否認強姦罪，案件經開審後，陪審團自昨午（21日）起開始退庭商議，至今午（22日）終以6比1大比數裁定被告強姦罪成。法官先提取事主的創傷評估報告及被告的背景與心理報告，被告須還押至3月28日判刑。

被告陳俊君(33歲，地盤工人)被控於2022年1月21日在沙江圍鰲磡村的住所內強姦現年20歲的女事主X。於內地出生的被告過往沒有案底。控方指被告於前年1月10日在互聯網上認識X，其後在網上互通訊息。案發前3日被告曾成功相約X到他家中看貓，直至案發當日，X再到被告家中看貓，之前被告亦曾在Telegram向X留言稱：「唔好成日上人屋企，危險」，但X仍然赴約。

控方指被告當日在住所內先洗澡，及後被告把正在打機的X叫進房中，再推她落床，並親吻她撫摸其胸部，再脫下雙方褲子，拉X的手觸碰她陽具，繼而強姦她，X雖不停叫「唔好」但未能推開被告，被告最終於X體外射精。被告及後攬着X入睡，事主乘機開門離開，被告其後醒來追出，強把500港元塞給X但她拒絕。X離開單位後即致電報案。被告於當晚3度向X發訊息，包括稱「今晚忍唔住，真的srooy (sorry)」、「你唔覆我，我好擔心你呀傻豬」及「畀個機會我照顧你可以嗎？」被告其後被捕，並稱「我頭先係有同個女人喺房入面做愛，但佢係自願㗎」」。經檢驗後X的內褲發現有被告的精液。

案件編號：HCCC 118/2023