深圳灣貨車走私110萬元電子零件　膠紙加磁石藏車底　男司機被捕

香港海關昨日(21日)在深圳灣大橋香港口岸，檢查一輛準備離境的中型貨車，從其車底底盤支架位置，檢獲一批懷疑走私貨，包括約1,300支電腦記憶體及約700個固態硬碟，估計市值約110萬港元，並且拘捕一名50歲男司機。

海關深圳灣貨運組有鑑於農曆新年及內地春節剛結束，中港兩地貨運流量逐漸回復到假期前的水平，故此密切留意相關風險指標及走私趨勢，嚴防走私活動。至昨日，關員透過風險評估，針對涉事離境貨車進行檢查，該貨車報稱載有一批電子貨物，而關員檢查後，確認車上貨物與報關單所述內容相符，並無異樣。

惟關員檢查車身和車架時，發現車輛底盤俗稱「大陣」的位置，出現不尋常的反光物體，於是將該貨車送往驗車場作進一步檢驗，最終在貨斗下方左右側的「大陣」，起出32條用黑色膠紙包裹的懷疑走私電子零件。

調查人員表示，不法分子除了用黑色膠紙作為「掩護色」，每一條膠紙亦放置了強力磁石，以便固定懷疑走私貨物及稍後進行拆卸。被捕司機將被控以「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件將於下周四(29日)在屯門法院提堂。

人員又指，涉事司機在經過深圳灣口岸時，向海關申報車上載有一批貨物，藉此分散注意力，引導關員檢查已申報的貨物，包括一些中央處理器及合成電路等；另外，他用黑色膠紙重新包裝該批電子零件，令其與車底顏色相近，再配合磁石固定，使走私貨不容易被發現，千方百計蒙混過關。若然該批電子產品成功走私到內地，可逃避約28%稅率，亦即約31萬港元，估計不法分子是為了提升利潤，因而藉走私逃稅。