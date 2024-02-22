拉布拉多走入懲教所輔助在囚人士治療心理　機械犬進行巡邏工作

懲教署去年8月於羅湖懲教所展開動物輔助心理治療小組計劃，發現可有效改善參加者抑鬱及焦慮情緒，並減低壓力及暴力傾向。署方今年1月再於羅湖懲教所及豐力樓開展「更生輔助犬服務」，兩隻受過友伴犬訓練的拉布拉多犬作為更生輔助犬，在臨床心理學家帶領下，為在囚人士提供動物輔助服務及動物輔導介入治療兩類服務，藉着在囚人士與更生輔助犬互動，政善在囚人士的情緒和心理健康。

懲教署臨床心理學家鮑偉豪指，參加者透過與訓練狗建立關係，有助改善情緒及心理健康，現時有19位女性參與活動，均變得較放鬆及願意反映自身的困難與經歷，他解釋指更生輔助犬具親和力和社交能力，容易與在囚人士建立情感聯繫，改善在囚人士的情緒和心理健康。而臨床心理學家會觀察在囚人士與更生輔助犬的互動，引導他們反思個人的成長經歷、行為及價值觀。在囚人士Lee（化名）因暴動罪被判入獄4年，她坦言剛入獄時「無時無都刻都想喊，唔知點生存。」後來透過計劃認識到訓練狗，認為接受治療時是最放鬆的時候，而在接受治療後已可以自然地分享個人經歷及感受。

另外，懲教署積極發展智慧監獄，引入機械犬巡邏系統，1月起在石壁監獄進行第一階段測試，系統配備一隻機械犬、自動充電站及遠端工作站，機械犬會接操作員指令執行自動導航巡邏工作，實時影像會傳送至遠端工作站，同時能自行識別地形避開障礙物，以及透過熱成像鏡頭探測溫度變化的功能，偵測闖入人士或失火等情況，有助加強保安及更有效執行巡邏工作。